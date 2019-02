“Reflejo la condición humana a través de una realidad llamada ficción”

El actor Emilio Treviño (Ciudad de México, 1999) inició su labor en la industria cuando tenía cinco años. Debutó cuando tenía seis en teatro con la obra Peter Pan, el musical. Poco tiempo después dobló al español uno de los personajes secundarios en la película La era de hielo 2. Han pasado 14 años y su carrera se ha consolidado como intérprete de televisión, cine y doblaje, con más de 30 cintas. En su más reciente trabajo, Treviño cumplió uno de sus sueños: interpretar al superhéroe trepamuros de Nueva York. En Spider-Man: Un nuevo universo le presta su voz para Latinoamérica a Miles Morales, el primer paladín arácnido de ascendencia latina y protagonista de su propia película. El filme ganó un Globo de Oro a mejor película animada y aspira al Oscar en la misma categoría.

¿Cuál es la película que le cambió la vida?

Definitivamente The Walk, del director Robert Zemeckis. Desde que vi el trailer por primera vez me llamó la atención y cuando fui a verla al cine fui muy fan. Siento que la película a pesar de hablar del equilibrismo es una perfecta metáfora de lo que los actores hacemos ya sea en el escenario o frente a la cámara.

¿De pequeño qué quería ser?

Actor. Siempre, desde que tengo memoria, quise ser actor.

¿Y qué significa ser actor?

Mi trabajo es reflejar la condición humana a través de una realidad llamada ficción. Y para eso mi instrumento de trabajo soy yo mismo. Mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi luz, mi oscuridad. En pocas palabras, mi humanidad.

Respecto a su trabajo ¿de qué se siente más orgulloso?

Estoy orgulloso de que nunca he renunciado a mis sueños y siempre he estado en busca de volverme no solo un mejor actor, sino también un mejor ser humano. Amo poder compartir cada logro que tengo con la gente que ha creído en mí.

¿Qué le reprochan sus amigos?

¡Que casi nunca tengo tiempo para salir de fiesta! Son los sacrificios que tengo que hacer para poder seguir haciendo lo que me apasiona.

¿Prefiere una sala de cine o ver Netflix en casa?

Prefiero mil veces la sala de cine. Siempre que entro a una es como entrar en otra dimensión donde estoy abierto a recibir. Desde que era pequeño siento esta emoción y nervios al entrar al cine. Me encanta.

¿De quién le gustaría sentarse al lado en una fiesta?

¡Con Charlotte Le Bon o Elizabeth Olsen! Las sacaría a bailar.

¿Qué película le hubiese gustado haber protagonizado?

La Teoría del todo o Inquebrantable. Sin embargo, tendría que haber sido en unos años.

¿Qué le asusta?

¡Las arañas! Un animal de más de cuatro patas y dos ojos no es de Dios.

¿Cuál es el mejor regalo que ha recibido nunca?

La vida. El poder estar y ser.

En su nevera siempre hay...

Leche... ¿Qué? ¿Esperaban cervezas?

¿La última música que escuchó en Spotify?

El soundtrack de A Star is Born. ¡Ufff!, es una joya.

Su especialidad en la cocina

¡Cereal con leche, obvio!

Un buen fin de semana es...

Aquel que es aprovechado de la mejor manera. Ya sea yendo al cine, al teatro, a un parque, a casa de familiares o amigos. En fin, divirtiéndome.

¿Messi o Cristiano?

Messi por siempre.

En una fiesta de disfraces ¿de qué se disfrazaría?

De Freddie Mercury.

¿Quiénes son sus influencias?

Leonardo Dicaprio y Heath Ledger son mis actores favoritos. Sin duda me encantaría manejar mi carrera como ellos. Son mi inspiración y me encantaría darle vida a personajes como los que ellos han hecho.

¿Qué película le regalaría a un niño para introducirlo al cine?

El gran pez.

¿Cuándo fue la última vez que lloró?

Ayer. Me pegué en el dedo chiquito del pie.

¿Olor preferido?

El olor a café.

Si tuviera un superpoder...

El de poder sanar a la gente.