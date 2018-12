Muere el escritor Joseph Joffo, autor de ‘Un saco de canicas’

El escritor francés Joseph Joffo falleció el jueves a los 87 años en Saint-Laurent-du-Var, en las afueras de Niza, donde residía desde hacía décadas. Joffo fue conocido por su novela más exitosa, Un saco de canicas, publicada en 1973, libro autobiográfico donde relataba su huida de los nazis junto a su hermano Maurice en la Francia de la Segunda Guerra Mundial. Con ese libro, traducido a 18 lenguas, Joffo logró vender 20 millones de ejemplares. Un saco de canicas tuvo dos adaptaciones cinematográficas: una de Jacques Doillon, rodada poco después de la edición del libro, y otra a cargo de Christian Duguay, que se estrenó a comienzos de este año. “Curioso destino para un libro que nadie quiso. Lo rechazaron 14 editoriales”, recordaba Joffo en una entrevista con EL PAÍS en enero de 2018. “En realidad, solo lo escribí para que mis hijos entendieran de dónde veníamos”.

Hijo de un peluquero y una violinista, inmigrantes rusos que llegaron a París huyendo de los pogromos, Joffo nació en la capital francesa en 1931 y vivió una infancia apacible en el barrio de Montmartre. Su vida dio un vuelco con la invasión del ejército alemán, que le obligó a huir durante tres años, entre 1941 y 1944. Detenidos en Niza por la Gestapo, Joffo y su hermano se salvaron gracias al arzobispo de la ciudad, que les expidió falsos certificados de bautismo. Toda su familia sobrevivió a la persecución de los nazis, excepto su padre, que sería deportado a Auschwitz. “Fue una experiencia dura, pero lo que no te mata siempre te hace más fuerte. Cuando has vivido algo así, lo relativizas todo. Mi obsesión es que esta historia pueda servir a los jóvenes de hoy”, afirmó en enero. Joffo llevaba décadas recorriendo las escuelas francesas para contar su historia a los niños. “Es difícil hacerles creer que no es solo una historia de ficción. Muchos no entienden que sucedió de verdad. Y, sin embargo, el año pasado hubo en Francia más de 300 ataques antisemitas…”

Pese a defender la existencia del Estado de Israel, Joffo nunca quiso abandonar Francia. “Es mi país. Hay que decir que aquí uno vive bastante bien. Fue mi madre quien nos inculcó el amor por Francia. Cada vez que pasábamos por un ayuntamiento, nos hacía leer las tres palabras mágicas que figuran en sus fachadas: libertad, igualdad, fraternidad”, recordaba el escritor. Pese a todo, se mostraba perplejo ante el devenir de su país. “Me siento decepcionado por los hombres de hoy. Francia fue una gran tierra de acogida, pero ya ha dejado de serlo. Aunque, a la vez, soy consciente de que no podemos acoger a toda la miseria del mundo”, dijo en enero.

Antes de convertirse en escritor, Joffo fue un peluquero de gran éxito, que contó con actores como Alain Delon o Jean-Paul Belmondo entre sus clientes, además de políticos como François Mitterrand y Jacques Chirac. Llegó a abrir una docena de salones en París. Joffo soñaba en convertir en comedia musical otro de sus libros, Anna y su orquesta, inspirada en la historia de su madre, proyecto que queda inconcluso. En total, Joffo escribió 17 novelas, aunque ninguna de ellas logró renovar el éxito espectacular de su debut.