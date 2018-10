El Nobel Pamuk y Portugal, las grandes apuestas de la FIL este año

En un momento histórico marcado por el auge de las fake news, la crisis de la democracia y el alza del populismo o la aparición del movimiento Me Too, la mayor cita editorial en español –y la segunda más grande del mundo detrás de Frankfurt– será más política que nunca. De la mano de la ciencia y la cultura, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), que se celebrará en México del 24 de noviembre al 2 de diciembre, invita en su 32ª edición a la reflexión sobre la sociedad actual. Para fomentar la excelencia en los debates, tres Nobel serán invitados de honor en el evento: el premio Nobel de Literatura de 2006 Orhan Pamuk, el físico George F. Smoot y el químico Mario Molina.

Portugal toma el relevo de Madrid, que protagonizó la cita editorial el año pasado, y será el país homenajeado este año. Mientras la capital española lidera la producción editorial en España con casi 20.000 títulos nuevos publicados al año y unas 900 editoriales en funcionamiento, las cifras de publicación en el país lusitano son ligeramente inferiores: unas 15.000 nuevas obras y 500 firmas editoriales (de las que solo 200 se consideran activas). A la gran cita de la literatura mundial en la región del tequila acudirán unos 800 autores y 20.000 profesionales del libro para tomar el pulso de la literatura en portugués, en numerosas ocasiones infrarrepresentada en el panorama literario iberoamericano, a pesar de ser un idioma que cuenta con más de 200.000 hablantes.

40 autores portugueses asistirán al macroevento, entre ellos el premio FIL de Lenguas Romances de 2008, Antonio Lobo Antunes, Manuel alegre o Ana Luísa Amaral. La cantante mexicana Lila Downs, quien participó en la película Fados de Carlos Saura, actuará junto al portugués Gil do Carmo. A todos ellos les acompañarán autores de la talla de las argentinas Leila Guerriero y Claudia Piñeiro, el cubano Leonardo Padura, la colombiana Laura Restrepo o el venezolano Alberto Barrera Tyszka.

Después de cinco años consecutivos en los que ningún autor latinoamericano recibió el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, el galardón ha vuelto este año a manos americanas. La poeta uruguaya Ida Vitale recogerá su reconocimiento durante la FIL. Además de la presentación de 620 nuevos títulos –entre ellos: Los perros duros no bailan, de Arturo Pérez-Reverte; No todos los besos son iguales, de Élmer Mendoza, o La muerte se va a Granada, de Fernando del Paso–, el programa de la FIL 2018 cuenta con una serie de conferencias sobre la fuerza de movimiento Me Too, que ha logrado unir a miles de mujeres que alguna vez han sido acosadas en todo el mundo, sobre el auge y la repercusión de las fake news, noticias faltas que han conseguido repercutir en la política, y sobre la crisis de la democracia, entre otras temáticas.

Además de estos debates de largo alcance, este año se cumplen 100 años del nacimiento del escritor mexicano Juan José Arreola, a quien Fernando del Paso dedicará un homenaje. El pensamiento político de Carlos Fuentes será rememorado de la mano de Héctor Aguilar Camín, Sergio Ramírez y Juan Cruz, entre otros. Y destaca, con motivo de la presencia de Portugal como país invitado, el homenaje que se realizará al premio Nobel de Literatura José Saramago, de la mano de su viuda Pilar del Río, donde se recordará su viaje a Chiapas y su conciencia política sobre México.

La cita del poeta portugués Teixeira de Pascoaes "O futuro é a aurora do passado" ("El futuro es una aurora del pasado") es el lema de Portugal en la FIL, que contará con un pabellón “con un concepto estético de apertura y de recepción, de cariño al público. Del techo colgarán reproducciones de azulejos portugueses”, explica Manuela Júdice, comisaria de la representación portuguesa. “Será una oportunidad de encontrarse no solo con su literatura, sino también con su música, su gastronomía, sus artes plásticas…”, añade Raúl Padilla López, presidente de la feria.

Este diario organizará un foro titulado México ante sus fantasmas. Los desafíos del país, una mirada desde fuera de la política, en el que participarán los escritores Antonio Ortuño y Fernanda Melchor, el actor Diego Luna y la periodista Denise Maerker y será moderado por el director de EL PAÍS América, Javier Moreno.

En la FIL de este año se han invertido 115 millones de pesos (7,9 millones de dólares) para adecentar los 34.000 metros cuadrados de exhibición donde se encontrarán 47 países representados. Al mismo tiempo, se espera un gasto en hostelería y transporte de 330 millones de dólares, según el presidente de la FIL. Las áreas dedicadas al público infantil –música, clown, teatro y títeres–, al libro digital, los booktubers –jóvenes que recomiendan libros en internet a otros jóvenes desde la habitación de su casa–, o a la ciencia continúan creciendo, así como el espacio dedicado en exclusiva al cómic, abierto por primera vez el año pasado.