Todo lo que tienes que saber sobre los premios Emmy 2018

Esta noche, la televisión estadounidense se viste de largo y despliega la alfombra roja para que pasen por ella sus estrellas. Los 70º premios Emmy reconocerán lo mejor de la televisión estadounidense en los galardones más importantes del medio. Pero antes de que llegue el momento de los agradecimientos, las alegrías y las decepciones, repasamos los datos básicos que debe conocer para entender lo que ocurra esta noche.

- ¿Quiénes son los favoritos?

Por primera vez en 17 años, HBO no es la cadena con más nominaciones: Netflix la ha superado. Sin embargo, aún está por ver si esa mayor cantidad de candidaturas se traduce en mayor cosecha de galardones, sobre todo en las categorías principales.

La segunda temporada de The Handmaid's Tale parece la favorita para alzarse con el premio al Mejor drama. A su favor tiene que está reciente en la memoria, que ya ganó el año pasado y que su nivel no ha bajado. La séptima temporada de Juego de tronos, emitida en el verano de 2017, queda demasiado lejos y seguramente los académicos elijan esperar al año que viene para premiar su final. En comedia, la lucha estará entre Atlanta y The Marvelous Mrs. Maisel (hay que recordar que GLOW compite por su primera temporada, no por la segunda, que ha superado a su debut). En miniserie, la clara favorita es El asesinato de Gianni Versace. En cuanto a las categorías actorales, es probable que haya premios para Elisabeth Moss, Matthew Rhys (o Sterling K. Brown), Rachel Brosnahan, Donald Glover, Henry Winkler, Yvonne Strahovski, David Harbour, Darren Criss, Laura Dern, Jeff Daniels y Penélope Cruz.

- ¿Quiénes podrían dar la sorpresa?

Los Emmy no son muy dados a innovar, pero siempre hay algún giro inesperado. En drama, no parece probable pero algunos expertos apuntan a The Americans y su temporada final como posible gran sorpresa de este año. Benedict Cumberbatch podría robar el premio que hace unos meses parecía seguro para Darren Criss. Bill Hader acecha desde cerca a Donald Glover en comedia y Alex Borstein podría llevarse el premio que parece que en las apuestas pertenece a Kate McKinnon como actriz de reparto de comedia. Y ojo que es posible que Juego de tronos se marche esta noche sin ningún premio: la categoría en la que parece que tiene más opciones es en dirección pero compite contra el impresionante séptimo capítulo de la segunda temporada de The Handmaid's Tale.

- ¿Qué posibilidades tienen los actores españoles?



Los Emmy 2018 ya han dado dos estatuillas a españoles. Fue en la primera entrega de premios (los Emmy tienen tantas categorías que se conceden a lo largo de tres noches) para el supervisor de efectos visuales David Ramos por Juego de tronos y la maquilladora Ana Lozano por El asesinato de Gianni Versace. Esta noche compiten por el premio Antonio Banderas, Pablo Picasso en Genius: Picasso, y Penélope Cruz, Donatella Versace en El asesinato de Gianni Versace. Mientras que Banderas parece que no tiene muchas opciones en la categoría de actor protagonista de miniserie o película para televisión, donde se ve las caras con Darren Criss y Benedict Cumberbatch, entre otros, Cruz sí es muy posible que suba al escenario a recoger el premio por una interpretación en la que no solo jugaba un papel fundamental el maquillaje (ya premiado), sino también su trabajo con la voz.

- ¿Quiénes son los grandes ausentes en estos Emmy?

Los votantes de los Emmy tampoco pueden ver toda la televisión que se emite entre canales en abierto, de pago y plataformas. Por eso es normal que se queden fuera muchos nombres que merecerían estar entre los nominados e incluso entre los premiados. Duele la ausencia de The Good Fight y sus actrices.Twin Peaks y Kyle MacLachlan tampoco tienen presencia esta noche. Llama la atención que los votantes sí hayan nominado a Sandra Oh por Killing Eve y no a Jodie Comer, y que The Terror no tenga nominaciones en las categorías principales. También podría haber entrado en la competición Cobra Kai y habría sido una dignísima representante de YouTube Premium en los premios. Y una de las mejores comedias del año, Better Things, no está nominada en la categoría de Mejor comedia. La sombra de Louis C.K. y sus escándalos sexuales ha pesado demasiado. Tampoco optaron a Emmy series como BoJack Horseman, The Deuce y ninguno de los actores de Modern Family por primera vez desde que la serie arrancó.

- ¿Quiénes presentan y por qué se entregan en lunes?

Colin Jost y Michael Che serán los encargados de conducir la gala de esta noche. Jost y Che son la ahora la pareja que se encarga del informativo satírico de Saturday Night Live, y es de prever que en sus intervenciones haya mucha referencia política. A lo largo de la noche, subirán a entregar premios Michael Douglas, Tina Fey, Taraji P. Hensen, Tracy Morgan, Bob Odenkirk o Kit Harington, entre otros.

Aunque lo habitual es que los Emmy se celebren en domingo, este año (y algún otro) tienen lugar en lunes porque la cadena que los retransmite en EEUU, la NBC (cada año se encarga una de las cuatro principales cadenas en abierto), tiene los derechos de la Liga de fútbol americano, que se emite en domingo.

- ¿Quién vota y cómo en estos premios?

Los Emmy los entrega la Academia de la Televisión de Estados Unidos. El sistema de votación para elegir a los ganadores ha cambiado ligeramente en los últimos años. Antes, los académicos solo podían votar en la categoría de su especialidad y tenían que justificar que habían visto los capítulos elegidos por los nominados. Desde hace tres años, todos los académicos pueden votar en todas las categorías y no tienen que justificar haber visto los capítulos, lo que favorece a las series más populares. Además, antes se votaba a los nominados en orden preferencial y desde el año pasado, cada votante elige solo a su favorito de cada categoría, simplificando aún más el sistema de elección.

- ¿Y dónde y cuándo puedo ver los Emmy?

En EL PAÍS podrás tener toda la información al minuto. Y en España, en televisión los puedes seguir en Movistar Seriesmanía (anterior Movistar Series Xtra) a partir de las 02.00.