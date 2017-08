Las series de la temporada (III): ‘Twin Peaks’

No era el regreso de cualquier serie. De hecho, la vuelta de Twin Peaks no era solo un acontecimiento televisivo. Era una fecha señalada en la historia del cine. Uno de sus maestros modernos, David Lynch, llevaba desde 2006 sin sumergirnos en su mundo, surrealista, cautivador y no apto para todos los paladares. Y no ha habido otro como él. Nadie siquiera que se le acerque. Regresaba a la serie 27 años después de revolucionar la televisión mundial, aunque sin ninguno de los elementos habituales a los que acostumbran estos relanzamientos ya habituales. No había nostalgia, explicaciones para nuevos espectadores o guiños metidos con calzador. Era Lynch libre, sin reglas, narrativa ni presión. No iba a dar a los fieles lo que pedían, sino que, 25 años después, volvió a hacer cosas que nunca se habían hecho en televisión. Para el disfrute de sus seguidores y la desdicha de los que nunca le pillaron el punto.