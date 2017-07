Las series de la temporada (II): ‘Westworld’

- ¿Por qué debería verla?

¿Una serie de HBO ambientada en el salvaje oeste con robots de por medio? Es imposible no rendirse a este simple planteamiento, incluso a quien no guste la ciencia ficción. Pero es que además Westworld plantea al espectador cuestiones interesantes sobre la identidad, la libertad y lo que nos hace humanos. La serie cuenta con grandes interpretaciones, una cuidada banda sonora (impagable la versión —y la escena a la que acompaña— del Paint it Black de los Rolling Stones) y una excelente puesta en escena.

- ¿De qué va?

Un parque de atracciones ofrece a sus visitantes la posibilidad de sumergirse en la vida del lejano Oeste y dar rienda suelta a sus pasiones más bajas: en especial violencia y sexo. Allí los figurantes son robots de última generación que parecen humanos. Tanto que alguno se plantea su propia existencia y parece cobrar consciencia más allá de la tecnología.

- ¿Qué nombres propios tiene detrás?

Son muchos los nombres a destacar y en diferentes ámbitos. Comencemos por algunos de sus productores: J. J. Abrams y Jonathan Nolan. El primero es uno de los creadores de Perdidos y director de Star Wars: El despertar de la fuerza. El segundo, aparte de ser hermano de Christopher Nolan (Dunkerque) es el guionista de películas como Interstellar o El caballero oscuro (ambas dirigidas por su hermano). En el reparto, el nombre de más lustro es el de Anthony Hopkins, dueño de Westworld. Su presencia es brutal, aunque sus diálogos son lo más lento y espeso de la serie. La serie cuenta con intérpretes como Jeffrey Wright, James Marsden o Ed Harris, pero ante todo destacan Evan Rachel Wood y Thandie Newton, los dos motores de la historia.

- Me gustará si me gustó...

Westworld no es una serie clasificable pero puede gustar a aquellos que disfrutaran con Battlestar Galactica (la versión de 2003) o la serie Humans, de AMC. También puede agradar a los que hayan visto películas como Ex Machina o el gran clásico Blade Runner. Por la temática del Oeste, a quienes devoraron Deadwood encontrarán en Westworld la oportunidad de volver a ese mundo salvaje y con pocas leyes. También es una serie para aquellos que disfrutan con las historias de Black Mirror o para los pensadores de teorías que arrasaron con Perdidos.

- ¿Cuánto tiempo necesito para verla?

A la espera de la segunda temporada, que no llegará hasta 2018 (fecha exacta sin confirmar), de momento son diez capítulos de alrededor una hora cada uno. No es mucho para ponerse al día antes de lo que está por venir.

- ¿Dónde puedo verla?

En España, HBO la tiene en exclusiva ya que es una serie propia estrenada después de su llegada a nuestro país. En EE UU igual.