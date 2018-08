El grupo de pop coreano BTS destrona a Taylor Swift en YouTube

El vídeo del tema Idol, del grupo de pop coreano BTS, ha alcanzado en sus primeras 24 horas en YouTube el récord de más reproducciones de la historia de la plataforma en un lanzamiento, superando la marca que hasta ahora tenía Taylor Swift. El nuevo tema del nuevo fenómeno del K-pop (la más famosa "banda de ídolos" de Corea del Sur) ha logrado en su primer día en la plataforma 45 millones de reproducciones, con lo que ha batido las 43,2 millones de visualizaciones que alcanzó en su estreno la canción Look What you made me do de la cantante y compositora estadounidense.

BTS, integrada por siete jóvenes coreanos de entre 20 y 25 años, se ha convertido en un fenómeno tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos (un mercado abierta para el K-pop por el Gangnam style de Psy's, que rompió el contador de YouTube), donde ya ostentan desde el pasado mes de mayo el récord de ser el primer grupo de K-pop que alcanza el número 1 en las listas de ventas de Estados Unidos con su álbum, Love Yourself: Tear, que contiene el tema Idol. Ya tienen incluso un hueco en el museo de los Grammy.

We’re excited to announce that global phenomenon @BTS_twt will be joining us at the Museum on September 11 for a special SOLD OUT conversation! https://t.co/VZcqlTwdKc pic.twitter.com/IHfEGKwKGM — GRAMMY Museum (@GRAMMYMuseum) 27 de agosto de 2018

Ahora han vuelto para intentar superarse con el vídeo de Idol, el sencillo, del que también han grabado una versión con Nicki Minaj ("What’s good, Korea? / You know i’ve been boss for my whole career”, rapea). La canción ya roza los 90 millones de reproducciones y los 1,3 millones de comentarios desde que fue colgada el pasado 24 de agosto, día en que la cuenta de visualizaciones llegó a los 45 millones, como ha precisado CNN Money.

BTS, con su aspecto adolescente, sus cortes de pelo al estilo beatle, su explosivo colorido (de ropas y cabello) y sus trabajadas coreografías, inició su carrera en 2013. Las redes sociales han sido el trampolín para su reconocimiento internacional. BTS (las siglas de Bangtan Sonyeondan, que en castellano significa, literalmente, boy scouts a prueba de balas) ya consiguió hace tres años un MTV Europe Music Award al mejor grupo coreano.

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, los siete miembros de BTS, se han convertido en los últimos años en un fenómeno mundial. Según los datos aportados por AFP, en 2017 sumaron más menciones en Twitter que el presidente estadounidense Donald Trump y la estrella del pop canadiense Justin Bieber juntos.

El disco está cantando esencialmente en coreano y es el primer trabajo en lengua extranjera que llega al puesto número 1 de ventas en Estados Unidos desde que lo consiguiera el cuarteto Il Divo con Ancora hace ya 12 años, según datos aportados por Billboard.