‘Factor X Italia’ despide a Asia Argento como jueza del concurso tras las acusaciones de abuso sexual

La actriz italiana Asia Argento ha sido despedida este lunes como jueza del concurso Factor X Italia, un programa de telerrealidad para descubrir talentos musicales, por las acusaciones de acoso sexual que el actor Jimmy Bennett, recogidas por el diario The New York Times el pasado 20 de agosto, según ha informado The Hollywood Reporter.

"Si lo que escribe hoy en día el New Yok Times se confirmase, esta historia sería totalmente incompatible con los principios y valores éticos, por lo tanto, en total acuerdo con FremantieMedia, tendremos que tomar nota y detener de inmediato la colaboración con Asia Argento" habia señalado Factor X Italia en un comunicado el pasado 20 de agosto.

Los espectadores aún podrán verla en los primeros siete capítulos de la temporada, que ya han sido grabados durante este verano y empezarán el 6 de septiembre. Sin embargo, la parte en vivo del espectáculo de televisión tendrá un nuevo juez a partir del 25 de octubre.

Las productoras Sky Italia y Freemantle Media Italia habían informado de que la elección de Argento como jueza del concurso no tenía que ver con su "compromiso con la campaña de #MiToo" sino por sus habilidades musicales y su "capacidad para administrar un papel de televisión en un programa de este tipo".

Asia Argento ha sido acusada por el actor Jimmy Bennett de abuso sexual cuando este aún era menor de edad y de haber pagado 380.000 dólares al joven el pasado abril para frenar un aviso de demanda contra ella. El pasado 21 de agosto, la actriz rechazó las acusaciones.