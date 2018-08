Asia Argento niega haber tenido relaciones sexuales con Jimmy Bennet

La actriz y directora italiana Asia Argento ha negado este martes haber tenido "relaciones sexuales" con Jimmy Bennett cuando este era menor, según ha informado la agencia France Presse citando a la prensa estadounidense. Argento rechaza de esta forma la acusación de haber llegado a un acuerdo extrajudicial para acallar la amenaza de denuncia contra ella de Bennett, que la inculpa de haberle acosado siendo él menor de edad. Argento no niega haber depositado dinero al joven actor pero ha precisado que fue para ayudarle económicamente en un momento en que tenía dificultades económicas.

"Niego todo y rechazo el contenido del artículo publicado por The New York Times que circula en los medios internacionales (...). Nunca he tenido relaciones sexuales con Bennett", ha afirmado la actriz de 42 años en un comunicado en el cual habla de "persecución".

El diario The New York Times informó el pasado domingo que Argento, que denunció públicamente los abusos sexuales del productor Harvey Weinstein y ayudó a poner en marcha el movimiento #Me Too, pagó 380.000 dólares al actor y músico de rock Jimmy Bennett para evitar una denuncia por agredirlo sexualmente en 2013 en un hotel de California.

"Estoy profundamente sorprendida de leer estas informaciones absolutamente falsas", ha señalado Argento, que también ha precisado "no tener otra opción que la de oponerse a todas las mentiras y de protegerse de todas las maneras posibles".

La declaración de Argento llega un día después de que la oficina del sheriff de Los Ángeles informara de que la policía está haciendo indagaciones para determinar si existen elementos para abrir una investigación formal por abuso sexual a la actriz italiana.