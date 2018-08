¿Quien es Jimmy Bennet, el actor que acusó a Asia Argento de abuso sexual?

Bennet con Argento en una imagen colgada en el Instagram de la actriz en 2013. ATLAS

"Traumatizado", "confuso", "mortificado" son algunos de los adjetivos con los que el abogado de Jimmy Bennett, el joven actor de 22 años, describió a su cliente tras las revelaciones de The New York Times que acusan a la actriz y figura destacada del movimiento #MeToo, Asia Argento, de haber intentado acallar la amenaza de denuncia de Bennett en la que aseguraba que la actriz italiana lo agredió sexualmente cuando tenía 17 años.

Apodado Jimmy two takes (Jimmy dos-tomas) por sus colegas de trabajo, Bennett nació en 1996 en Huntington Beach, en California, y empezó su carrera con tan solo siete años actuando en La guardería de papa junto a Eddy Murphy. Tras ese primer papel, Asia Argento lo eligió en 2003 para interpretar el papel de Jeremiah en un largo metraje que ella misma dirige: El corazón es mentiroso, una adaptación de la novela de Laura Albert. En la película, Bennett interpreta a un niño desterrado, entre familias de acogida y su madre, una prostituta toxicómana, protagonizada por Argento.

A partir de 2005, el joven actor encadena papeles secundarios que le permiten codearse con los más grandes, como con Bruce Willis en Hostage (2005), Harrisson Ford en Firewall (2006), Steve Carell en Todopoderoso (2007) o Chris Hemsworth en Star Trek (2009). Bennett también participó en numerosas series de éxito, entre las que figuran Los Expertos, Perception, Harry Bosch o Super Hero Family ; además de una carrera paralela de cantante con dos singles: Over Again en 2011 y Everything about you en 2012, composiciones que comparte con sus seguidores a través de su canal de YouTube.

Según las revelaciones de The New York Times, la agresión sufrida por Bennett habría ocurrido en 2013, en una habitación de hotel en Marina del Rey, California. Ella tenía 37 años y él acababa de cumplir 17. En California, la edad legal para el consentimiento sexual es 18 años. En ese entonces ambos permanecían en contacto como lo demuestra la fotografía publicada en Instagram por la actriz en mayo de 2013 donde posa junto a Bennet y escribe: "Es el día más lindo de mi vida. Reencuentro con Jimmy Bennett".

Reacciones en el Me Too

No han sido pocas las reacciones dentro del movimiento Me Too. Mientras la actriz Rose McGowan, primera acusadora de Harvey Weinstein, ha asegurado ayer "tener el corazón partido", llamando a la prudencia hasta que no se conozcan todos los detalles del caso, la militante Tarana Burke, al origen de la contestación feminista cree que se está utilizando esta historia para desacreditar al movimiento. Burke ha escrito en Twitter que cada uno es responsable de su comportamiento individual y que "la violencia sexual es ligada el poder y a los privilegios que confiere, poco importa que se trate de vuestra actriz preferida, un activista o de su género".

Por su parte, el sheriff de Los Ángeles en cargo de la investigación ha asegurado ayer que la policía está intentando ponerse en contacto con el joven actor para recaudar más información y contrastar la acusación de agresión publicada por The New York Times el pasado domingo.