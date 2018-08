Una foto de Asia Argento y Jimmy Bennett en la cama pone en duda la versión de la actriz

Ahora sí se acostaron, pero fue él quien quiso, y ella no sabía que era menor. El caso del supuesto abuso sexual de la actriz Asia Argento sobre el actor Jimmy Bennett dio un nuevo giro este miércoles con la publicación de una foto en la que se ve a ambos en la cama en actitud cariñosa. La foto viene a confirmar la versión del actor, que no ha corroborado en público, de que tuvieron un encuentro sexual en un hotel de Los Ángeles. La actriz lo ha negado. Además de la foto, la web de cotilleos TMZ publica una serie de mensajes de texto supuestamente de Argento reconociendo los hechos, aunque con matices.

El encuentro sexual entre estos dos actores ha disparado la atención por dos razones. Primero, Argento es una de las primeras voces que salieron públicamente a hacer una dolorosa confesión de los presuntos crímenes sexuales del productor Harvey Weinstein, lo que dio origen al movimiento Me Too. La segunda es que, en el momento de los hechos, 9 de mayo de 2013, Bennett tenía 17 años y en California es delito tener relaciones sexuales con un menor de edad.

En la versión original de la historia, publicada el domingo por The New York Times a partir de documentos que asegura haber obtenido de forma anónima, Argento acudió ese día a una cita con Bennett, un antiguo actor infantil con el que trabajó una década antes, y en la habitación de hotel se abalanzó sobre él y le obligó a tener sexo. Años después, en noviembre de 2017, el actor le pidió 3,5 millones de dólares por supuestas secuelas psicológicas de aquel encuentro. En abril de 2018, llegaron a un acuerdo por 380.000 dólares, que Argento califica de “ayuda”. Ninguno de los implicados dio su versión para esa historia. El Times aseguraba tener fotos.

Argento reaccionó el martes por la mañana, haciendo circular un comunicado sin firma en el que negaba categóricamente que se hubieran acostado juntos. En él, decía que Bennett había acudido a ella para conseguir dinero, ya que estaba pasando por dificultades económicas y ella estaba saliendo con el chef Anthony Bourdain, “quien era percibido como una persona muy rica”. Según ese comunicado, fue Bourdain quien decidió pagar a Bennett para evitar la publicidad negativa del caso. Bourdain se quitó la vida el pasado mes de junio.

Anthony Bourdain y Asia Argento, en abril de 2018 en Nueva York. AFP

Ahora, la foto publicada por TMZ arroja dudas sobre la versión de la actriz. La foto se parece a la que el Times describía, sin mostrarla, en su información original. TMZ asegura que forma parte de una serie de cuatro fotos que Bennett tomó en la cama después del encuentro sexual.

Pero además, TMZ publica una serie de capturas de pantalla de móvil con mensajes de texto supuestamente de Argento a un amigo en el que le dice, en confianza, lo que pasó de verdad. “El chaval cachondo se echó sobre mí”, dice supuestamente argento, lo que contradice la versión del abuso sexual. Pero al mismo tiempo reconoce la relación. En un mensaje, dice expresamente: “Me acosté con él. Fue raro. Nosabía que era menor hasta la carta de chantaje”. La actriz dice que el actor le siguió mandando notas de amor y fotos desnudo hasta dos semanas antes de esa carta, escrita por su abogado. “No me violó, pero me quedé helada. Él estaba sobre mí. Me dijo que era su fantasía sexual desde que tenía 12 años”.

Jimmy Bennett, por su parte, no ha dado su versión públicamente y ha borrado todo su rastro de las redes sociales, donde se cruzó mensajes elogiosos y cariñosos con Argento durante años.