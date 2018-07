Las seis lecturas de verano de Barack Obama

A diferencia del actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, que no escondió jamás su profundo desinterés por la lectura, el expresidente Barack Obama probablemente no habría podido sobrevivir a la difícil tarea de liderar la primera potencia mundial sin acudir a la literatura. La lectura, confesó en una entrevista a The New York Times unos días antes de dejar la presidencia, fue “el refugio” desde el que solía observar la sociedad, alejado de la convulsión que le rodeaba.

Hace unas semanas, a los pocos días de viajar a Kenia, donde inauguró un centro de juventud fundado por su media hermana, Auma Obama, y a Sudáfrica, para asistir a la celebración del centenario del nacimiento de Nelson Mandela, Obama quiso compartir con sus seguidores de Facebook su especial aprecio por la tradición literaria africana.

Un apego que el exmandatario cultivó desde muy joven, como trasciende del libro autobiográfico Dreams from my father (Times Books, 1995), escrito después de su primer visita a Kenia en 1988, donde nació su padre, y que hoy resume en una lista de cinco lecturas de verano, según él imprescindibles por su capacidad a “iluminar el mundo de una manera única y potente”.

Entre ellas, se encuentra uno de los autores más influyentes de la literatura africana, el nigeriano, Chinua Achebe fallecido en marzo de 2013; la autora nigeriana, y figura destacada del feminismo, Chimamanda Ngozi Adichie o el escritor libio Hisham Matar, premio Pulitzer en 2017.

Todo se desmorona (1958) de Chinua Achebe

“Verdadero clásico de la literatura mundial, esta novela retrata a las sociedades tradicionales luchando contra la llegada de la influencia extranjera, desde los misioneros cristianos hasta los colones británicos. Una obra maestra que ha inspirado a generaciones de escritores en Nigeria, en África y en el mundo entero”.

Un grano de trigo (2017) de Ngugi wa Thiong'o

“Una crónica de los eventos que han conducido a la independencia de Kenia y una historia fascinante sobre la manera en la que los eventos trasformadores de la historia pesan sobre la vida y las relaciones individuales”.

El largo camino hacia la libertad (1994) de Nelson Mandela

“La vida de Mandela fue una de las más grandes historias épicas del siglo XX. Estas memorias abordan el recorrido de su vida desde el pequeño pueblo donde nació hasta sus años como revolucionario, su encarcelamiento y finalmente su llegada a la presidencia de Sudáfrica, como se convirtió en líder, en icono mundial de la unificación. Es una lectura esencial para todos los que quieren comprender la historia y cambiarla”.

Americanah (2013) de Chimamanda Ngozi Adichie

“Una de las más grandes escritoras contemporánea cuenta la historia de dos nigerianos en Estados Unidos, planteando cuestiones universales sobre la raza y la pertenencia, la afiliación, la experiencia de la diáspora africana en el extranjero y la búsqueda de identidad”.

El regreso (2016) de Hisham Matar

“Una memoria escrita de forma muy linda que equilibra con habilidad una guía llena de gracia a través la historia reciente de la Libia de Gadafi con la búsqueda obstinada del autor para encontrar a su padre desparecido en las prisiones del dictador”.

El mundo tal como es (2018), de Ben Rhodes

“Es verdad, Ben no tiene sangre africana corriendo por las venas, pero ve el mundo tal y como lo veo yo, y como muy pocas personas suelen hacerlo. Ben es una de las raras personas que ha estado conmigo desde la primera campaña presidencial. Sus memorias son una de las reflexiones más inteligentes que he leído sobre la manera en la que hemos abordado la política extranjera, y una de las historias más fascinantes sobre lo que significó servir al pueblo americano durante 8 años”.