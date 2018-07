“Si el lenguaje no te incluye, no existes”

"Es absolutamente razonable" que existan "fórmulas" del lenguaje para que la visibilidad de las mujeres esté en todas las situaciones al margen de lo que diga la Real Academia Española (RAE). Así se ha expresado esta mañana la consejera del Tribunal de Cuentas y presidenta de su Comisión de Igualdad, Enriqueta Chicano, con relación al debate surgido por la petición del Gobierno a la RAE de que revise el lenguaje de la Constitución. Chicano ha hablado con la prensa minutos antes de pronunciar una ponencia sobre El género en la agenda de Desarrollo Sostenible: objetivos y evaluación, dentro en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

Chicano ha puesto como ejemplo de cambio la recomendación del Tribunal de Cuentas, que desde 2014 apuesta por no usar el término "señorita" en el lenguaje administrativo y recuerda que no existe esta diferenciación con los hombres, a los que solo se les trata de "señor". Así lo recoge el manual Sugerencias para un uso no sexista del lenguaje administrativo del Tribunal de Cuentas, con ejemplos para "erradicar el sexismo lingüístico en el lenguaje administrativo", en cumplimiento de la Ley de Igualdad, y una que constató la aplicación por los diferentes Departamentos y Servicios del Tribunal de un uso sexista del lenguaje. "Esta diferencia en el tratamiento se debe a una tradición que distingue, sin que sea pertinente, entre una mujer casada de una soltera. En la sociedad actual no podemos continuar identificando a las mujeres por su estado civil o por su relación con los hombres. Por ello, debe utilizarse 'señora' y 'señor' para hacer referencia de forma general a una mujer o a un hombre, con independencia de su estado civil", concreta el manual.

El manual no es nuevo ya que forma parte del Plan de Igualdad aprobado en 2014, y Chicano ha recordado que el Tribunal de Cuentas tiene en su web un "diccionario" con términos que eviten "utilizar los masculinos o los femeninos", en relación al mencionado manual. Pese a su disensión con la RAE, la consejera tiene un "enorme respeto" a la institución. "A la RAE le tengo un respeto enorme, pero yo muchas veces digo que la RAE es eso: la RAE", ha indicado, antes de explicar: "Si hay fórmulas para que la visibilidad de las mujeres esté en cada momento, con palabras como ciudadanía, el cambio es absolutamente razonable". Hoy mismo EL PAÍS ha publicado una entrevista con Darío Villanueva, director de esta institución, en la que aseguraba: "El problema está en confundir la gramática con el machismo”.

En este sentido, la presidenta de la comisión de Igualdad del Tribunal de Cuentas ha recordado que "el lenguaje lo van haciendo las sociedades" y ha añadido que es de la opinión de que "el lenguaje debe ser inclusivo". "Si el lenguaje no te incluye, no existes", ha apuntado en referencia a determinadas situaciones en las que el uso de la lengua acota a un solo sexo su uso.

Chicano ha explicado que en el Tribunal de Cuentas, a pesar de que acceden más mujeres que hombres mediante oposiciones, a partir de los puestos medios comienza a haber paridad entre hombres y mujeres , pero en los altos cargos apenas hay ninguna. "En la comisión de gobierno no hay ninguna mujer", ha recordado, "y es algo que vamos a intentar cambiar en la próxima comisión, donde hasta tan solo somos cinco mujeres". En cuanto a la intención de Calvo de considerar agresión sexual todo lo que no sea un "sí" explícito de la mujer, Chicano ha declarado que "es el mensaje de que la mujer no tiene nunca por qué hacer el esfuerzo de resistencia heroica que se le exige para tener una resolución favorable a una agresión".

En otro de los apartados del manual, el Tribunal de Cuentas desaconseja la utilización del símbolo de la arroba al final de la palabra para hacer referencia "a todos y todas" porque no es un signo lingüístico. El manual cuenta con cinco apartados y, además del relacionado con el término 'señorita', recopila técnicas de redacción para evitar el lenguaje sexista, como el uso de sustantivos genéricos y colectivos; el uso de perífrasis; utilización de construcciones metonímicas; utilización del imperativo; uso de la forma pasiva; uso de formas no personales de verbo; y utilización de determinantes sin marca de género u omisión del determinante en el caso de sustantivos de una sola terminación.

En el segundo apartado, se recomienda insistir en la diferenciación del uso del masculino y del femenino en la designación de profesiones y actividades. El tercero aconseja insistir en el posible uso del artículo en formularios, impresos y documentos administrativos tipo en los que no conocemos de antemano el género cuando no sea posible optar por una perífrasis. El cuarto pide que se eviten todas aquellas expresiones, en ocasiones innecesarias, que llevan al uso excesivo del masculino. El objetivo es, según apunta, acabar con el "androcentrismo", es decir, considerar a los hombres como sujetos de referencia y a las mujeres como seres dependientes y subordinados a ellos. "A modo de conclusión podríamos decir que un lenguaje no sexista es aquel que: no nos confunde con su mensaje; incluye y hace visibles a ambos sexos; valora por igual a mujeres y a hombres; le da la palabra a todo el mundo", concluye el manual de la Comisión de Igualdad del Tribunal de Cuentas.

El pasado día 10, la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, anunció que había encargado a la Real Academia Española (RAE) un estudio para adecuar la Constitución a un lenguaje "inclusivo", que incluya a las mujeres, porque, dijo tenemos una Constitución "en masculino", de "ministros y diputados, que se corresponde a hace 40 años".