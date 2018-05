El DJ Avicii será enterrado en la intimidad

El DJ sueco Tim Bergling, conocido artísticamente como Avicii, será enterrado en la intimidad, solo acompañado por las personas más cercanas a la estrella de la música electrónica, según ha confirmado a Reuters el publicista Ebba Lindqvist en un comunicado. La nota no precisa ni el lugar ni el día en que será inhumado el famoso músico, quien falleció el pasado 20 de abril en Mascate, capital de Omán.

"La familia Bergling ha confirmado que el funeral será privado, en presencia de las personas que estaban más cerca de Tim ", reza el comunicado, que no aporta más detalles. En cualquier caso, el cuerpo recibirá sepultura más de un mes después de su fallecimiento, cuyas causas no han sido comunicadas oficialmente.

No obstante, el portal estadounidense especializado en noticias de famosos publicó el pasado 2 de mayo que la estrella de la música de baile se había suicidado tras cortarse las venas con una botella rota. Por su lado, la familia del dj aseguró que el artista tenía problemas con la vida y que "no pudo más".

Nacido en Estocolmo el 18 de septiembre de 1989, Tim Bergling empezó a publicar su propio material cuando apenas había cumplido 19 años de edad, piezas de house que obtuvieron cierta repercusión internacional y que empezaron a darle a conocer entre el público y sobre todo entre los DJ's de electrónica comercial de aquellos momentos, muchos de los cuales colaboraron con él puntualmente. Pero no fue hasta 2011 cuando -previo fichaje por la multinacional EMI- llegó su primer gran bombazo internacional.

En los últimos años, el sueco, conocido por éxitos internacionales como Wake Me Up y Hey Brother, no había ocultado sus problemas de salud, como la pancreatitis que padecía debido al consumo excesivo de alcohol, hasta el extremo de que, en marzo de 2016, anunció su retirada del mundo de la música. A partir de ese momento, las cosas no fueron mucho mejor para el joven sueco.