La familia de Avicii, sobre su muerte: “No pudo más, quería encontrar paz”

La familia del dj sueco Avicii, hallado muerto la semana pasada en Mascate —capital de Omán— a los 28 años, ha dicho este jueves que el artista tenía problemas con la vida y que "no pudo más". En su primer comentario público tras el fallecimiento del músico, cuya causa no se ha revelado, la familia ha escrito en un comunicado: "Realmente [Avicii] luchó y reflexionó sobre el significado de la vida y la felicidad. Él no pudo más. Él quería encontrar paz ". La declaración sugiere la idea de que se quitó la vida.

La representante de Avicii, Diana Baron, no ha querido hacer más comentarios. El dj, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, fue una de las mayores estrellas de la música dance electrónica. Tras ser hallado muerto en Mascate el pasado viernes no se divulgó ninguna causa de muerte, aunque desde 2015 su estado de salud a causa del cansancio provocó diversas cancelaciones hasta anunciarse su retirada oficial del mundo de la música en marzo de 2016, con una última sesión como dj en Ibiza aquel mismo mes.

Nacido en Estocolmo el 18 de septiembre de 1989, Avicii empezó a publicar su propio material cuando apenas había cumplido 19 años de edad, piezas de house que obtuvieron cierta repercusión internacional y que empezaron a darle a conocer entre el público y sobre todo entre los dj's de electrónica comercial de aquellos momentos, muchos de los cuales colaboraron con él puntualmente. Pero no fue hasta 2011 cuando llegó su primer gran bombazo internacional con Levels. Era conocido por sus éxitos internacionales, entre los que también estaban Wake Me Up y Hey Brother.

En 2016 Avicii anunció que se retiraba de la música por las dificultades de su estilo de vida. "Nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales. Un perfeccionista excesivamente exitoso que viajó y trabajó duro a un ritmo que provocó un estrés extremo ", ha escrito la familia en el texto. "Cuando dejó de hacer giras, quería encontrar un equilibrio en la vida para ser feliz y poder hacer lo que más le gustaba: la música", ha agregado.

La muerte de Avicii conmocionó la semana pasada al mundo de la música. Las campanas de las iglesias de Estocolmo, la capital sueca, tocaron uno de los mayores éxitos de Tim Bergling este pasado martes.