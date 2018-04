¿Quién recibirá la sustanciosa herencia de Avicii?

La última sesión con la que Avicii (aka Tim Bergling) quiso despedirse de los escenarios fue en Ibiza, en 2016. El DJ, nacido en Estocolmo en 1989, solo tenía 26 años, pero se encontraba cansado. Su salud se resentía. Aunque ese año solo había trabajado durante unos meses, facturó 12 millones de euros. Dos años antes, Avicii se había colado en la lista de los DJ mejores pagados del mundo, según Forbes: ganó 23 millones de euros, por detrás de los incombustibles Calvin Harris y David Guetta. Aunque no hay cifras exactas de su patrimonio en el momento de su muerte, cuando se retiró —cuando estaba en la cresta de la ola— el portal Celebritynetworth valoró su fortuna en unos 70 millones de euros. Un legado que ahora, tras su trágica y prematura muerte en Omán, alguien heredará.

La carrera de Avicii comenzó en 2008. Un año después ya estaba remezclando temas de Gueta o Tiësto. Al poco estaba trabajando con los más grandes de la música. “Avicii era el futuro. Probablemente hubiera sido la mayor estrella del pop”, contaba Pino Sagliocco, presidente de Live Nation y promotor detrás de la carrera de Madonna, Michael Jackson, Elton John o The Rolling Stones en España. Hablaba en EL PAÍS, en un artículo escrito por Abraham Rivera. “La primera vez que le traté, vi que era una persona muy frágil, pero muy comprometida con su show”, añadía Sagliocco, que en 2014 programó una sesión de Avicii en la primera edición del Barcelona Beach Festival. Le acompañaban David Guetta y Steve Angello.

En 2015, un año antes de retirarse, Avicii cobraba unos 250.000 dólares por sesión. A pesar de ello, comenzó a cancelar bolos. Había tenido problemas con el alcohol, como el DJ explica en el documental sobre su vida True Story, producido por Netflix. Antes había sufrido una pancreatitis y en 2014 le tuvieron que extirpar la vesícula biliar y el apéndice. “No era la música, siempre había otro tipo de cosas alrededor”, reconocía el DJ, “soy una persona introvertida y era muy duro para mí”.

Los mensajes de las ex

Avicii no tenía hijos. Tampoco pareja. Hasta finales de 2014 estuvo saliendo con la modelo canadiense Raquel Bettencourt. Antes, entre 2011 y 2013, había tenido una relación con Emily Goldberg. Ambas exparejas han querido despedirse del creador. “Parece que fue ayer cuando éramos inseparables”, escribía Bettencourt junto a una foto en la que aparece con el artista.

Por su parte, Goldberg compartió en su cuenta de Instagram capturas de algunos mensajes personales —y privados— que había intercambiado con el artista. En unos se puede leer “te quiero”; en otros, Goldberg habla sobre una canción que Avicii le dedicó: “Vamos cariño, no te rindas de nosotros. Elígeme y te mostraré amor... Ésas son las letras de una canción que Tim escribió para mí. Ojalá pudiera haber estado a la altura de ellas”. “Durante los dos años que estuvimos juntos, él fue mi confidente y mi mejor amigo. Ahora no puedo mirar a Bear [por Berling] sin saber que nunca volveré a ver su cara. Todavía estoy recogiendo mis pensamientos. Gracias por todas sus amables palabras y textos. Despertarme cuando todo termine, porque no quiero que sea real”, escribió la exnovia del DJ, haciendo referencia a la canción Wake Me Up (Despiértame), que fue número uno en 22 países del mundo.

Los mensajes de Goldberg no han sentado bien entre los seguidores del DJ, que han tildado de “oportunista” la publicación de los mismos. Por su parte, la familia, muy conocida en Suecia porque su madre y su hermano son actores, no se ha pronunciado.