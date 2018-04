Muere Avicii: escucha las canciones con las que triunfó el DJ

Tim Bergling, más conocido como Avicii, ha muerto este viernes 20 de abril a los 28 años en Mascate, capital de Omán. El reconocido DJ y productor sueco logró ser el tercer mejor del mundo para la publicación DJMag en los años 2012 y 2013. El artista inició su primera gira mundial en 2010 y un año más tarde alcanzó la fama universal gracias a su canción Levels, un éxito que cuenta con más de 300 millones de reproducciones en YouTube.

En 2013 Avici lanzó otra de sus creaciones más reconocidas, Wake Me Up. Un tema que pertenece a su álbun debut, True. Aquí el productor fusionó el folk más tradicional con música dance y house, una mezcla que consagró su nombre en el mercado musical, alcanzando el número uno en más de 30 países. A día de hoy sigue siendo su tema más reproducido en la plataforma Spotify.

El músico, que anunció su retirada del mundo de la música en 2016, era una de las estrellas del EDM, capaz de crear himnos muy bailables. Su electrónica para todos los públicos logró que publicase su segundo álbum de estudio allá por 2015, Stories. De este trabajo se extrae una de sus canciones más populares, Waiting For Love.

De este último trabajo, menos exitoso que el primero, se rescata uno de sus grandes sencillos: For A Better Day. Una canción escrita por el propio Avicii. En el vídeo grabado en Hungría y dirigido por el sueco aparecen dos niños corriendo para escapar de unos traficantes. Con estas creaciones filmadas en plena crisis migratoria en Europa, el DJ buscaba usar su música "para una buena causa social",

Su muerte se produce días después de su nominación a un Premio Billboard al mejor álbum dance/electrónico por su EP AVĪCI (01). De estas nuevas creaciones se extrae la emoción con la que el DJ afrontaba ese material: una mezcla de canciones nuevas y viejas. Una de ellas, junto a Rita Ora, Lonely Together.

Sin duda la pérdida del DJ sueco dejará un hueco muy importante en las discotecas más conocidas del mundo. El productor era un habitual de la escena y de los mejores festivales de electrónica como el Ultra Music de Miami. Allí se ha escuchado su famoso The Nights, protagonista en la banda sonora del FIFA 2015, un tema que seguía la estela de anteriores éxitos como Hey Brother.

Muchos son los singles con los que Avicii ha hecho bailar a medio planeta, pero uno de los más reconocidos de su carrera es una colaboración que publicó junto a otro afamado DJ, Nicky Romero. Con este I Could Be The One alcanzó el número uno en listas de todo el mundo, incluidas las españolas.