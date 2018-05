Avicii se suicidó con un cristal roto

Tim Bergling, más conocido como Avicii, se suicidó, ha informado la publicación estdounidense TMZ. Varias fuentes cercanas al caso han asegurado que el DJ y productor sueco utilizó el cristal de una botella rota para quitarse la vida. Dos fuentes señalan que se cortó el cuello y otra fuente lo niega y apunta que la estrella de la música electrónica se hirió en la muñeca. Avicii murió el pasado 20 de abril a los 28 años en Mascate, capital de Omán.

Hace unos días, la familia del DJ aseguró que el artista tenía problemas con la vida y que "no pudo más". En su primer comentario público tras el fallecimiento del músico, cuya causa no se ha confirmado oficialmente, la familia escribió en un comunicado: "Realmente [Avicii] luchó y reflexionó sobre el significado de la vida y la felicidad. Él no pudo más. Él quería encontrar paz ". La declaración sugería la idea de que se quitó la vida.