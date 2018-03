Luciana Reif: “No hay una utilidad intrínseca al poema”

Socióloga e investigadora, Luciana Reif (Buenos Aires, 1990) recogió el pasado miércoles el Premio Loewe a la Creación Joven 2017 por Un hogar fuera de mí, un poemario del que el jurado alabó su visión femenina de la realidad, una visión que abarca “desde el feminismo militante a la crítica del machismo social”.

De pequeña quería ser

Medica y actriz.

¿Cuál es el mejor consejo que le dio alguno de sus padres?

Que la vida son un conjunto de días buenos y malos, y hay que aprender a aceptarlos por igual.

¿Con quién le gustaría quedar atrapada en un ascensor?

Con Judith Butler, para pasar un buen rato hablando de teoría feminista.

¿Algún sitio que le inspira?

Los atardeceres andando en bicicleta por la ribera de La Boca en Buenos Aires cuando los colores del cielo estallan.

¿Cuándo lloró por última vez?

El miércoles, el día de la presentación del libro. Soy una sensiblera sin remedio.

¿Qué música le sirve para trabajar?

Soy socióloga y trabajo como investigadora, así que necesito mucha concentración. Miles Davis y John Coltrane siempre vienen bien. Si no, confieso que también pongo en YouTube “música para trabajar” y escucho la primera música ambiente que salga.

¿Cuál ha sido el mejor regalo que ha recibido?

Una vez en un cumpleaños que pasé con mi familia en la playa, los hice a todos madrugar para ver el amanecer en el mar, toda esa compañía y voluntad fue un gran regalo.

¿Qué significa ser poeta?

Nada en particular, no hay que creer demasiado en ese rótulo. El poeta es nada más y nada menos que un artesano que crea con palabras.

¿Para qué sirven los premios?

Para dar a conocer la obra de aquel que fue premiado, y todos los significados y la belleza ética y estética que guardan los poemas. Para que puedan abrirse hacia nuevos lectores, para transformarlos aunque sea levemente.

¿Y los poemas?

No hay una utilidad intrínseca al poema, es decir, no es un artefacto o una máquina en la era industrial, en el mejor de los casos los poemas, o aquellos que más nos gusten, deberían producir una resonancia, y transformarnos, cambiar la mirada, ampliarla, profundizarla, encontrar algo donde antes no había nada.

¿Qué poema (o poemario) mataría por haber escrito?

Muchísimos de Sharon Olds, es una autora que me fascina. Sexo sin amor, por ejemplo. Me encantaría haberlo escrito.

¿Cuál ha sido su gran experiencia?

Yo creo que mi viaje durante dos meses al sudeste asiático, viaje por Malasia, Tailandia, Myanmar, Vietnam y Camboya. Fue sin duda una gran experiencia, por el cambio cultural y social que supone viajar a Oriente, para nosotros los occidentales que creemos que todo nació de nosotros.

En una fiesta de disfraces, ¿de qué se disfrazaría?

De Juana de Arco, con el caballo y todo.

¿Dónde no querría vivir jamás?

En un pueblo chico, alejado de la ciudad, sin muchas actividades que hacer.

¿Qué la deja sin dormir?

Las presentaciones de libros sin duda, también los días álgidos laboralmente me mantienen despierta y preocupada, los días anteriores a viajar; y cuando era chica el día anterior a empezar las clases no dormía nunca.

¿Cuál es su olor preferido?

El olor a un buen puchero casero en invierno es un gran olor.

¿Qué personaje del cine se asemeja a usted?

Tengo algo del aspecto alocado de Phoebe Buffay, y el meticuloso de Monica Geller de Friends. Me quedo con esos dos.

¿Cómo ve los movimientos actuales relacionados con el feminismo?

Los veo sumamente necesarios, la mayoría de los cambios a nivel histórico siempre se han producido por movimientos y reclamos de las propias bases. El feminismo no va a ser la excepción, y hay una conciencia de esto que atraviesa a las mujeres de diferentes clases, edades, etnias.

¿Qué siente cuando ve su foto en los diarios?

Que no soy yo, que es otra. Esta no es una Luciana, titularía si fuese pintora surrealista.

¿Cuál es la noticia que siempre ha esperado leer?

Que los Gobiernos dejen de creer que la economía se regula con libre mercado.

¿Qué le diría a Macri si lo tuviera delante?

Que en Argentina somos muchos los que queremos que el aborto sea legal, seguro y gratuito para que dejen de morir chicas pobres por abortos clandestinos.

¿Cómo ve el futuro argentino?

No muy bien actualmente. Estamos viviendo una etapa de muchísima inflación, con pérdida de poder adquisitivo, sumado a la ola de despidos, gente que se quedó sin trabajo y no pudo reinsertarse al mercado laboral.