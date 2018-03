La vuelta al mundo del escritor anfibio

Una novela, avisa Andrés Neuman, “no es un espacio para la demagogia o para la respuesta fácil”. Por eso cada uno de los personajes de Fractura tiene una postura distinta respecto a la memoria histórica. Hay quien piensa que desde el presente no se puede juzgar el pasado -“¿Entendemos que pasó o estamos manipulando la historia?”-. Otro basa su identidad en la investigación sobre el pasado porque “lo que no se escribe no prescribe, lo que no queda dicho de manera completa nos impide pensar en otras cosas, como esas ideas que no se anotan y no nos dejan dormir”. Otra más considera que “lo pasado pasado está y que señalar la herida no hace más que reproducir el daño”. Como novelista, aclara, le interesaba más “escenificar una discusión” que adscribirse a “una postura fácil”. ¿Y cómo ciudadano? “Me inclino a contemplar el kintsugi como forma de abolir esa dicotomía artificial que pretende hacernos elegir entre mirar atrás y seguir hacia adelante. Como si lo segundo no dependiera de hacer con honestidad lo primero”.