La productora de Weinstein se ve abocada a la quiebra tras fracasar el último intento de venderla

Maria Contreras-Sweet, la empresaria que negociaba la compra de The Weinstein Co.

En un nuevo giro inesperado del culebrón alrededor de The Weinstein Company, el grupo de inversores que había anunciado la semana pasada un acuerdo preliminar para hacerse con la empresa anunció este martes que renuncia a la operación tras descubrir “información decepcionante”. Los compradores estaban liderados por el millonario Ron Burkle y la empresaria Maria Contreras-Sweet y el acuerdo suponía la última oportunidad para salvar al estudio de la quiebra tras la caída en desgracia de su fundador, Harvey Weinstein.

El comunicado publicado por Contreras-Sweet esta tarde dice: “Todos hemos trabajado al máximo en el acuerdo para comprar los activos de The Weinstein Company. Sin embargo, después de firmar y al entrar en la fase de confirmación, hemos recibido información decepcionante sobre la viabilidad de completar esta transacción. Como resultado, hemos decidido acabar con el acuerdo”.

No estaba claro en un primer momento a qué se refiere la empresaria, antigua alto cargo del Gobierno de Barack Obama. Según Los Angeles Times, que cita fuentes cercanas a Contreras-Sweet, han descubierto que el estudio tiene 50 millones más de deuda de lo que pensaban. Según Deadline, el grupo de inversores no logró que la empresa le diera cierta documentación que requería antes de cerrar el acuerdo. También afirma que el día de cobro en The Weinstein Company era este martes y que el comprador debía hacerse cargo de las nóminas pero no lo ha hecho.

El acuerdo anunciado la semana pasada ascendía a un total de 500 millones de dólares, de los cuales 225 eran asunción de deuda por parte de los compradores. El acuerdo preveía crear un estudio nuevo liderado por mujeres con los activos de la productora de Harvey Weinstein, que ha hecho algunos de los filmes independientes de mayor éxito de la historia, incluidos ganadores del Oscar.

El comunicado de Contreras-Sweet se reafirma en la intención de crear un estudio liderado por mujeres y anuncia que aprovecharán las oportunidades que surjan en una eventual subasta de los bienes de la productora si es que se declara en quiebra. Las publicaciones especializadas daban por inevitable la quiebra del estudio después del fracaso de esta operación.

The Weinstein Company, el estudio creado por Bob y Harvey Weinstein, entró en crisis inmediatamente después de destaparse el escandaloso comportamiento sexual de Harvey, a quien decenas de mujeres acusan de abusos sexuales y acoso en distinto grado, incluidas varias violaciones.

El acuerdo para la venta que evitara la quiebra se retrasó cuando a mediados de febrero el fiscal general de Nueva York presentó una denuncia colectiva contra The Weinstein Company por crear un clima laboral en el que se violaban los derechos civiles. El fiscal quería asegurarse de que las víctimas eran compensadas económicamente pasara lo que pasara con la empresa. Finalmente, el acuerdo anunciado la semana pasada incluía un fondo de entre 80 y 90 millones para compensar a las víctimas de Harvey Weinstein. El fiscal felicitó públicamente a los inversores por este compromiso. La decisión de este martes, sin embargo, cierra todos los caminos a la productora que fue la más poderosa del cine independiente en Hollywood. La bancarrota espera al legado de Weinstein.