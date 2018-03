El director de ‘Call me by your name’ prepara la secuela

Fotograma de la película 'Call me by your name'.

El director de Call me by your name, Luca Guadagnino, ha anunciado esta semana que está preparando la segunda parte de la historia de Elio y Oliver. “Los personajes son fantásticos, quiero saber qué les sucede. En el libro de André Aciman se cuentan unos 20 años de la vida de los dos jóvenes, así que habrá segunda parte”, ha declarado el cineasta a The Hollywood Reporter.

La nueva entrega se desarrollará seis años después de la primera parte, a finales de 1989, coincidiendo con la caída del Muro de Berlín, y partirá del reencuentro de los protagonistas en Estados Unidos. El estreno está previsto para 2020, año en el que la edad de Timothée Chalamet, actor que se mete en la piel del joven Elio, coincida con la de su personaje: 25 años.

Además, Guadagnino ha anunciado que, al igual que lo hace la novela, la nueva película tratará el tema de la epidemia de sida que tuvo lugar en los años 80. “Ver crecer a estos personajes a la vez que a los propios actores será fantástico”, confiesa.