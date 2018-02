El director de cine Kevin Smith sufre un infarto durante un ‘show’ de monólogos en Los Ángeles

El director y guionista estadounidense Kevin Smith ha sufrido un infarto "bestial" este domingo durante un show de monólogos en Los Ángeles, según ha escrito el comediante estadounidense en las redes sociales. El actor comenzó a sentirse mal después de presentar el primer espectáculo de la noche y decidió suspender la segunda actuación para ir al hospital. "Si no hubiera cancelado el segundo espectáculo para ir al hospital, habría muerto esta noche", ha relatado Smith en un mensaje de Twitter compartido este lunes por la madrugada.

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn’t canceled show 2 to go to the hospital, I would’ve died tonight. But for now, I’m still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 26 de febrero de 2018

El cineasta ha subido a las redes una foto suya en la que aparece recostado en la cama del hospital de Glendale, en el condado de Los Ángeles, con cables y tubos en el cuerpo. En Facebook, la imagen ha sido compartida más de 28.000 veces y más de 200.000 usuarios le han dado me gusta. "Por ahora, ¡sigo aquí!", ha señalado, y ha añadido: "El doctor que me salvó la vida en el hospital me dijo que tenía la arteria coronaria izquierda (conocida como la enviudadora) bloqueada al 100%".

"Estaba tratando de hacer un especial brutal esta noche, pero he ido demasiado lejos", ha narrado en su perfil de Facebook el director de la película Clerks (1994) y Persiguiendo a Amy (1997). "Después del primer show, me sentí con náuseas. Vomité un poco, pero eso no ayudó. Después comencé a sudar a chorros y mi pecho se sintió pesado. Resulta que tuve un ataque al corazón bestial", ha relatado el comediante.

Smith ha explicado en el mensaje que siempre le ha aterrorizado la muerte. "Me enfrenté a mi mayor miedo esta noche y no fue tan malo como siempre imaginé que sería", ha confesado. El director ha explicado que cuando lo operaban sintió una "sensación de calma" y que cuando "miraba hacia el infinito" se dio cuenta de que estaba "relativamente contento": "He tenido una gran vida: unos padres maravillosos que me criaron para convertirme en el individuo que soy. He tenido una carrera maravillosa y extraña en todo tipo de medios, amigos increíbles, la mejor esposa del mundo y una hija increíble que me convirtió en papá".

"En general, estaba conforme con el final", ha confesado en Facebook. "He podido hacer muchas cosas interesantes y he tenido muchas aventuras", ha señalado el director, que también ha bromeado: "Esto es parte de mi mitología ahora y estoy seguro de que enfrentaré algunos cambios en el estilo de vida (tal vez sea hora de hacerme vegano)".

Los mensajes para desearle una pronta recuperación no han tardado en llegar. El actor Chris Pratt (Los Guardianes de la Galaxia y Pasajeros) ha escrito: "Tú me inspiraste con Clerks cuando yo estaba en los últimos cursos del instituto. Etiqueto a mi entrenador de fútbol americano, que me enseñó la película porque creía en mí y sabía que me inspiraría". También el actor Brian O'Halloran, que ha trabajado con él en diferentes películas, y que interpreta a Dante Hicks en Clerks, le ha enviado un mensaje a través de Twitter: "Hay demasiadas personas que te quieren. Sigue adelante y haz lo que haga falta para recuperarte".