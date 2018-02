Gustavo Loza: “Televisa no tiene la calidad moral para señalarme”

Su nombre acababa de aparecer en las televisiones de medio país. El informativo más visto de México interrumpía su programación para hacer un importante anuncio. Unas horas antes, las páginas de los diarios nacionales recogían la primera denuncia sexual revelada por una actriz mexicana –Karla Souza- desde que en octubre se destapara una cadena de acusaciones en otras partes del mundo. En ese momento el director de cine mexicano vio su nombre relacionado con un caso de "abuso sexual". Aquellas palabras permanecieron unos minutos estampadas sobre una imagen de Souza. Y un mensaje definitivo: "Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza (...)".El movimiento #MeToo había aterrizado en México, después de cinco meses, y el director de una de las películas más taquilleras del país había quedado en el centro del huracán.

Souza nunca mencionó el nombre de Loza cuando contó en una entrevista con Carmen Aristegui, en la cadena CNN en Español, que había sido violada por un conocido cineasta mexicano. A Televisa, la principal cadena de México, no le hizo falta. En prime time señaló directamente a Loza, y para explicar cómo habían llegado a esa conclusión, se leyó en el comunicado que habían desarrollado una "investigación preliminar" después del escándalo que había provocado la entrevista a Souza en una cadena extranjera.

Souza y Loza se conocieron hace nueve años, en un festival de cine. Después él la llamaría para rodar algunos episodios de la serie Los héroes del norte (2010), uno de los primeros trabajos de la actriz, que en ese entonces tenía 25 años. Karla, en su testimonio contaba cómo un director había abusado de ella al inicio de su carrera. "En una de esas veces me agredió violentamente y... Sí, me violó", y así la actriz mexicana se convertía en una de las primeras en levantar la voz.

El director, que rechazó desde el primer momento las acusaciones de la cadena en su contra, explica por teléfono su versión de lo ocurrido.

Pregunta. Ha mencionado que este señalamiento forma parte de una venganza de Televisa en su contra, ¿por qué siente que la cadena va a por usted?

Respuesta. No lo sé, lo único que puedo platicarles es la relación que he tenido con ellos. Por momentos ha sido buena, pero por muchos ha sido sumamente desgastante, tensa y difícil. Y he sufrido un veto de más de dos años, me han cancelado proyectos, simplemente porque no hago lo que ellos quieren, porque no me dejo. Hay un atropello total a los derechos de las personas por parte de Televisa. Ellos se creen los todopoderosos y con el poder suficiente para hacer y deshacer a la gente. Y por supuesto que voy a luchar y me voy a morir en la raya. ¿Por qué? Porque no he hecho nada malo a nadie. Y jamás tocaría a una mujer.

P. ¿Ha emprendido alguna acción legal contra la cadena?

R. Por supuesto que ya estoy hablando con mis abogados. Televisa se pasa por los huevos las instituciones de este país y ellos son los que juzgan y deciden y te linchan públicamente con el poder que les ha concedido el Estado. Y están utilizando esa concesión para acabar con gente respetable que ha trabajado toda su vida de manera honesta, como yo. Además, ellos no tienen la calidad moral para señalar a nadie. Y lo primero que tendrían que hacer es trabajar en el interior de su empresa. Porque si en algún lugar existe acoso sexual es en Televisa, con sus actrices, y eso se lo pueden contar ellas. Es tremendo.

P. ¿No cree que Karla Souza haya podido decir su nombre fuera de las cámaras?

R. No lo sé, lo único que puedo decir es que soy una persona que no tengo miedo porque no he hecho nada de lo que me pueda arrepentir.

P. ¿En qué punto estaba su relación antes de la denuncia?

R. Hace dos o tres meses que hablamos por última vez. Yo hablaba una vez al mes con ella, nos escribíamos, la relación siempre había sido continua, excelente. Comenzó en el 2010, esto tiene ocho años. Entonces, evidentemente ha habido altas y bajas. Empezó de manera amistosa y luego se convirtió en una relación amorosa. Tuve una relación con Karla Souza, que no la dimos a conocer nunca, porque no consideramos que fuera necesario. La relación fue entre 2010 y 2011, después hubo algunos acercamientos eventuales y tuvimos diferencias, porque estábamos enganchados y nos peleamos en alguna ocasión. Y justo de la segunda temporada de Los Héroes del norte a la tercera, hubo un distanciamiento muy fuerte entre los dos. Luego ella regresó porque quiso regresar. [Souza produjo y protagonizó la película de ¿Qué culpa tiene el niño?, dirigida por Loza en 2016, la más taquillera de México aquel año.]

P. ¿Habló con ella después de la denuncia?

R. Cuando escuché esa declaración del noticiero inmediatamente le escribí y le pregunté: "¿Qué está pasando? Por favor, tienes que salir a decir algo". Y jamás me contestó. Yo no soy el culpable de esto. No soy un violador, yo tengo una hija de 17 años y respeto a la mamá de mis hijos, a todas las mujeres, y apoyo que tengan el valor de denunciar. Pero lo que está haciendo Karla no se vale. Salir a denunciar y no decir quién es su agresor e insinuar que soy yo...Yo lo que pido es que me dé la cara. Te aseguro que si a Karla Souza me la ponen en frente, me ve a los ojos, no me va a poder decir jamás lo que está diciendo en los medios. Jamás.

P. Y, precisamente por esa relación de amistad que cuenta, ¿por qué cree que no ha salido en su defensa después de todo lo que se ha dicho sobre usted?

R. Es lo que yo le pedí desde hace tiempo y se lo exigí [Karla había insinuado en una entrevista para Radiofórmula en octubre que algún día contaría su caso y el nombre de Loza comenzó a circular sin que ella lo mencionara]. Y nunca me volvió a contestar. Entonces, asumiendo que me está señalando como culpable, que no me ha señalado, porque que no me ha señalado. Pero bueno, todo parece indicarlo, ¿verdad? Porque todo el mundo me está sacrificando y dice "pobrecita de Karla" y nadie piensa el daño que me están haciendo a mí y a toda mi familia. De pronto, podríamos decir que el acosado soy yo, estoy siendo el afectado tremendamente. Yo entiendo que ella sufriera un acoso y demás, pero si a mí me está acusando de eso, yo le puedo decir: "Estás totalmente equivocada, eso nunca sucedió, jamás fue".