Actores y directores mexicanos apoyan a Karla Souza tras su denuncia de violación

La confesión de la actriz mexicana Karla Souza sobre la violación que sufrió hace años a manos de un productor, sin mencionar su nombre, ha desatado un tsunami en las redes sociales. Los compañeros actores y otros directores mexicanos han mostrado su apoyo a Souza por lo que consideran una valiente declaración en contra de los abusos contra las mujeres.

Su compañero en la película Nosotros los nobles Luis Gerardo Méndez ha defendido la decisión de Souza de no difundir el nombre de su agresor. “Sus razones para no decir nombres son muy complejas y son suyas. Los que hemos trabajado cerca de esta persona vimos señales que no atendimos. Ahora nos toca estar atentos”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

Como él, Manolo Caro director de películas mexicanas como Amor de mis amores ha confiado en que las denuncias de las actrices mexicanas no deben quedar impunes y den con los responsables. “Todo el apoyo a Karla Souza y a cualquier mujer que atraviese por una situación similar”, ha escrito. El conductor Alan Estrada también se ha sumado a las muestras de apoyo a favor de su compañera. “Aplaudo el valor de levantar la voz de Karla Souza en un país donde reina la impunidad. Donde todos callamos algo porque sabemos que los delincuentes nunca serán juzgados”, comenta.

La periodista Lydia Cacho ha incidido en que la denuncia de la protagonista de Qué culpa tiene el niño se llama violación, hostigamiento y acoso laboral y agrega que el condicionamiento del trabajo a través de la violencia con disparidad de poder es un delito.

La actriz mexicana Garbriela de la Garza ha mostrado su respeto a y admiración por Souza por demostrar coraje y valentía para alzar la voz. Un reconocimiento que fue compartido por el productor Billy Rovzar: “Nuestra máxima admiración a Karla Souza por dar el ejemplo y valientemente denunciar el acoso sexual en México. Espero que esto le de fuerza a más mujeres y caigan los responsables”, ha opinado. Incluso la aspirante independiente, Margarita Zavala, se ha pronunciado a favor del acto de denuncia de Souza.

No obstante, también ha habido algunas críticas por la decisión de la actriz de no dar a conocer el nombre del productor que la violó. La escritora y guionista Sabina Berman ha señalado: “¿Por qué no dice el nombre de su violador Karla Souza? Mientras no hayan responsables concretos y costos concretos, la violencia vs las mujeres queda impune”.

Las muestras de apoyo a favor de Souza han crecido en las últimas horas al igual que los comentarios en torno a la identidad del agresor. Este martes la principal cadena de televisión mexicana, Televisa, anunció que rompe todas las relaciones laborales con el director de cine mexicano, Gustavo Loza. El cineasta ha rechazado estás acusaciones en su cuenta personal de Twitter y denunció que las medidas de Televisa carecían de "fundamento".

En una entrevista en Radio Fórmula Loza ha detallado que tuvo una relación sentimental con la actriz en 2010, cuando ambos trabajaban en la serie televisiva Los Héroes del Norte. “Ella conoce a mi familia, conoce a mis hijos, que yo haya tenido una relación con Karla Souza no me hace un violador”, ha declarado. Loza asegura que tuvo sentimientos muy fuertes por la intérprete y que fueron correspondidos por Souza.

Además, Loza acusa de un linchamiento mediático a Televisa, empresa que según él, quiere desacreditarlo porque en el pasado tuvieron varios problemas laborales. “Televisa de manera irresponsable se ha tomado la libertad de juzgar el caso y exponer mi buen nombre y trayectoria profesional con todas las implicaciones que esto conlleva. Televisa no puede asumirse como órgano investigador, persecutor y mucho menos de impartición de justicia y condenarme mediáticamente; mucho menos cuando la afectada jamás ha mencionado mi nombre”, ha defendido el realizador.