Lleida pide a la juez día y hora para que Aragón recoja ‘La Inmaculada’

“Cuatro días después del 11 de diciembre, cuando recuperamos el cuadro de La Inmaculada que estaba en las dependencias del Obispado de Lleida, mandamos a la juez un escrito diciéndole que la obra estaba a disposición suya y que procediera a señalar día y hora para que la Comunidad Autónoma de Aragón tomara posesión de la misma”, explicaba Josep Giralt, director del Museo Diocesano y Comarcal de Lleida, el pasado 11 de enero, justo al cumplirse un mes del día en el que se procedió a la entrega mediante el uso de la Guardia Civil de las 43 obras del monasterio de Sijena que desde 1970 conservaba y exponía el museo de Lleida y que un juez de primera instancia obligó a devolver por haberse vendido de forma ilegal.

Pero hasta ahora la juez titular del juzgado número 1 de Huesca que lleva el caso de los bienes de Sijena no ha dicho nada más. Este martes la procuradora en los tribunales del Consorci del Museo de Lleida le ha presentado un escrito con alegaciones en las que asegura que “el museo no se ofreció a trasladar la pieza a Aragón” y por eso no se "entiende porque se dice desde el Gobierno de Aragón y, sobre todo, desde la consejera de Cultura, que se está a la espera de que se envíe la pieza". Y prosigue: "No se comprende cómo puede esperar dicho envío, cuando esta parte ya informó de que la posesión no se entregaría sino que debía ser tomada".

Según explica en un texto de dos páginas el museo también se dijo que “toleraría que se tomara posesión de la misma” aunque se insiste en que eso no quiere decir que eso “implique reconocimiento por parte de este Consorcio de la legalidad, ni en la forma ni en el fondo, de las decisiones adoptadas en el curso de este procedimiento de ejecución provisional”.

En su escrito el Museo pide que la juez aclare a quién se ha de entregar la pieza pues “existe una abierta discrepancia entre las partes ejecutantes respecto a quien debe tomar posesión de las piezas”. Y se pregunta si en vez del Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de Sijena "no tendría que ser a la Orden religiosa que resulta ser, según la sentencia objeto de ejecución, propietaria de las piezas”. Por eso, concluye el museo en su escrito, no puede “tolerar una toma de posesión de la pieza en cuestión sin que este Juzgado aclare este extremo”, además de explicar cuales son las condiciones del traslado para garantizar la integridad, conservación y seguridad de la pintura.