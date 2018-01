La Generalitat presenta dos recursos ante el Tribunal Supremo por Sijena

Los 95 bienes del monasterio de Sijena que Aragón reclamaba a Cataluña ya están en el cenobio de Huesca. Los últimos 44 regresaron el pasado 11 de diciembre, pero el pleito por la titularidad de estas polémicas obras no ha cesado con el final de año. Todo lo contrario. Eso es lo que queda patente después de que los servicios jurídicos de la Generalitat presenten este miércoles dos recursos, uno de casación y otro extraordinario por infracción procesal, ante el Tribunal Supremo. La presentación se realizará dentro del plazo fijado por la Audiencia Provincial de Huesca que el pasado 30 de noviembre dictó una sentencia en la que confirma otra anterior de 2015, que anulaba la compraventa de los objetos entre las monjas de la orden de San Juan y la Generalitat por ser ilegal. Los recursos se presentan dentro del plazo que marcó la propia Audiencia de 20 días que concluye mañana.

Los recursos cuentan con el respaldo del ministro de Educación, Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo, que ha mantenido siempre que defenderá las garantías procesales de la administración catalana, tal y como establece el marco jurídico español. Lo explicó él mismo el pasado 15 de diciembre durante la tradicional rueda de prensa celebrada con posterioridad al Consejo de Ministros. El portavoz del gobierno de Mariano Rajoy, que tras la entrada en vigor del artículo 155 por el que el Estado intervino la Generalitat, pasó a ser, de facto, consejero de cultura de la Generalitat, aseguró que ordenaría retirar los dos recursos presentados días antes contra sendas providencias del juez de Huesca que fijaba las cero horas del día 11 para que los técnicos de Aragón entraran, con ayuda de la fuerza pública, en el Museo de Lleida en busca de las obras.

Las providencias tenían por objeto poder acceder a las 44 piezas que se conservaban en este centro y que la Generalitat no había entregado pese a los dos plazos fijados con anterioridad por el mismo juzgado para que lo hiciera. Al final los retiró, entre otras cosas, porque según el ministro, los objetos ya se habían entregado y no tenían sentido. Ese mismo día, Méndez de Vigo, tras señalar que la sentencia “era firme, pero no definitiva”, aseguró también que llegado el momento si los servicios jurídicos de la Generalitat estimaban que era necesario recurrir “yo autorizaré a que recurran y al final será el Supremo el que decida”. Y así ha sido, por lo que los textos que se presentarán a lo largo del día de este miércoles en el Supremo tendrán el respaldo del responsable de Cultura del gobierno del PP de Mariano Rajoy.

Los recursos, pese a que el ministro no hace nada más que cumplir con el ordenamiento jurídico establecido, desencadenarán, con toda seguridad, las críticas del gobierno de Aragón que preside el socialista Javier Lambán que ha acusado al ministro, entre otras cosas, de ser “cómplice del expolio que Cataluña lleva ejerciendo sobre la comunidad aragonesa” y que ha llegado a plantear, incluso, la posibilidad de reprobarlo, tras comprobar que los servicios jurídicos de la Generalitat seguían actuando al margen del 155 y de sus efectos.

Y es que la actuación de Méndez de Vigo con respecto a Sijena ha sido muy criticada tanto por Aragón que no ha entendido como el ministro no ha aprovechado de forma rotunda el 155 para zanjar el conflicto, como desde Cataluña, que ha visto como ese mismo artículo ha posibilitado que las piezas que había en Lleida se entregaran pese a que la Generalitat se oponía a ello por asegurar que las leyes de patrimonio catalán no lo permitían.