La Junta de Extremadura quiere suspender la subasta de un busto de Carlos V

Carlos V ha vuelto a salir de Extremadura. Un busto del Rey que murió en 1558 en el Monasterio de Yuste (Cáceres), cuyos restos reposan en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), realizado por los escultores Leone y Pompeo Leoni sale a subasta en la sala madrileña Fernando Durán el próximo 28 de diciembre.

La Junta de Extremadura, al enterarse de este hecho, está estudiando la manera de suspender la venta ya que considera que la escultura del emperador está incluida en el expediente que, en diciembre de 1977, declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el Palacio de Mirabel, inmueble del siglo XV situado en el municipio cacereño de Plasencia donde habitualmente se ubica la pieza. Este documento se publicó en el Bolentín Oficial del Estado el 10 de febrero de 1978.

Leire Iglesias, consejera de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura, este miércoles, en declaraciones a EL PAÍS, ratificó lo que ya había dicho en la sesión plenaria de la asamblea de Extremadura el día 19: “La escultura está mencionada dentro del expediente del palacio que se hizo en su día. Está declarada en la exposición de motivos. La marquesa de Mirabel hace mención al busto y pide que se haga una aceptación al conjunto del palacio, entonces no se hacía un inventario. Pide que se tengan en cuenta los elementos custodiados en el inmueble. Además, se hacía un relato y se fotografiaba. Ahí aparece el busto”. Además, en la respuesta a la pregunta efectuada por la diputada de Ciudadanos María Victoria Domínguez Paredes, pide a los propietarios —la familia Falcó, dueños tanto del inmueble como del busto, que fue un regalo de Carlos V a su antepasado Luis de Ávila y Zúñiga— que “reconsideren la opción de venta”, si no lo hicieran: “Den por seguro que actuaremos con los medios a nuestro alcance”.

La opción de que el Estado ejerza el derecho de tanteo, por el que prevalece su interés para quedarse con una pieza en una subasta al precio final de la puja, todavía no la han barajado. Iglesias no está aún en ese escenario y quedan días para llegar a una resolución: su opción y lo que el Gobierno extremeño entiende es que la escultura es BIC, por tanto está bajo el máximo rango de protección como el palacio, así que no será posible su venta en subasta. El ministerio de Cultura asegura que ya en 2013 esta escultura fue declarada inexportable, no puede salir de España.

La casa de subastas, por su parte, contempla que la obra no podrá tener una ubicación situada fuera de España pero en declaraciones del martes por la tarde a este diario aseguraban que la puja se mantiene para el próximo jueves.

El alcalde de Plasencia, el popular Fernando Pizarro, que tampoco estaba enterado de la salida del emperador de palacio hasta que no lo vio en la prensa, asegura que las tres administraciones —la municipal, la autonómica y la estatal— están trabajando en conjunto y apela al valor sentimental de una pieza como esta en cuanto a su vínculo con la ciudad, forma parte de su conjunto histórico artístico, como con Extremadura, tanto en lo que se refiere al emperador, que se retiró al Monasterio de Yuste por consejo de Luis de Ávila y Zúñiga para quien encargó, como regalo, el busto de mármol de carrara en liza. Y también el vínculo de la familia propietaria con la ciudad. La idea de poder adquirir el busto, con un precio de salida de 400.000 euros, ni se le pasa por la cabeza: “Es impensable esa cantidad para nuestra situación económica”.

La pieza en cuestión, que data sobre 1555 y es de las pocas obras de estos artistas italianos en manos privadas, es una obra excepcional de un momento en que los Leoni, padre e hijo, trabajaban juntos, casi como retratistas oficiales tanto de Carlos V como de Felipe II, en cuanto a escultura (se conservan de ellos obras tanto en el Museo del Prado como en el Monasterio de El Escorial), en pintura este papel lo ocuparía Tiziano. Es una representación naturalista del emperador en la etapa final de su vida donde sigue mostrando su mirada poderosa pero con un cierto toque cansado y su característico prognatismo. Además, está tocado con una corona de laurel, lleva el toisón de oro y una armadura de parada, fielmente representada. El busto se sitúa sobre una cartela con la inscripción: “CA.V.RI” (Carlos V Rex Imperator).

Si el emperador vuelve a su palacio o pasa a manos del mejor postor es algo que aún está por dilucidar.