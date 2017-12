Los libros vuelven a las barricadas

Breve, claro, agresivo, masivo y, a ser posible, ingenioso. Podría ser la receta del escrito ideal para las redes sociales, pero lo es del panfleto, un género que vive su particular resurrección desde que la crisis económica sacó la indignación a la calle. En estas semanas, además, la preocupación por la crisis catalana ha producido textos de urgencia como Contra el separatismo (Ariel), de Fernando Savater; La conjura de los irresponsables (Anagrama), de Jordi Amat, o Qué está pasando en Cataluña (Seix Barral), de Eduardo Mendoza. Solo los dos primeros se autodefinen como panfletos –aunque el segundo sea más una crónica-, pero en la cubierta del libro de Mendoza se lee en mayúsculas: “He escrito estas páginas para cuestionarnos nuestras ideas en lugar de encogernos de hombros ante el prejuicio, la negligencia y la incomprensión”. Cumple así la voluntad de llamar a la acción inherente a todo panfleto, algo más importante que ser un “libelo difamatorio” o un “opúsculo de carácter agresivo”.

Fernando Savater abre Contra el separatismo con esa definición de la RAE pero matiza lo que tiene de peyorativo: “Agresivo no quiere decir insultante ni calumnioso sino que está en pie de guerra. Más que agresivo, la palabra apropiada es beligerante. Una característica fundamental del panfleto es que está dirigido a la acción. No es un texto de estudio y reflexión, quiere que el lector se ponga en marcha”. Savater sabe de qué habla. En 1978, en plena Transición, un jurado compuesto, entre otros, por Juan Benet, Jorge Edwards y Jorge Semprún concedió el Premio Mundo a su Panfleto contra el todo. Tenía 30 años, ahora tiene 70 y no lo ha releído. “¿Cómo voy a releer eso?”, dice entre carcajadas. “No pretendía ser un tratado sino agitar las aguas. Por suerte, caducó”. Nacido de urgencia, la caducidad es otra de las características del panfleto. “Uno que se eterniza y se convierte en un clásico, malo”, apostilla Savater. “Eso quiere decir que no ha cambiado nada de lo que denuncia”. La fugacidad, no obstante, no está reñida con la calidad. El propio filósofo donostiarra es devoto de los libelos de Voltaire. El fondo de sus críticas a la Iglesia está superado, pero la forma de esas críticas sigue siendo un alarde de literatura. Y de malicia: “Otra cualidad del texto de combate: no puede ser aburrido. Irritará o hará reír, pero panfleto soso es una contradicción”.

“El panfleto es a la política lo que la autoayuda a la psicología”, afirma Iván de la Nuez. "Bien visto", le responde Fernando Savater

Cuando se le pregunta por un clásico, Savater cita, antes que a Voltaire, el Manifiesto comunista publicado en 1848, uno de los escritos más influyentes de la historia moderna. En 2012, una versión del opúsculo de Marx y Engels ilustrada por Fernando Vicente para Nórdica se convirtió en un éxito durante la feria del libro de Madrid. La crisis económica daba vida a las viejas fórmulas. Un año después de aquel renacimiento, Iván de la Nuez, ensayista cubano afincado en Barcelona, publicaba un ensayo de título irónico: El comunista manifiesto (Galaxia Gutenberg). En él citaba textos pegados a un presente en derribo como La economía de no existe (Lince, 2009), de Antonio Baños, o Fin de ciclo (Traficantes de sueños, 2010), de Isidro López y Emmanuel Rodríguez, antes de detenerse en el gran hito de la última década: ¡Indignaos! (Destino, 2011). Escrito por el nonagenario Stéphane Hessel, su título bautizó a los protagonistas las protestas que meses después acamparían en la Puerta del Sol. Según Iván de la Nuez, el género reverdeció porque ofrece al lector “una confirmación” y no “una perplejidad”, más que “responder” a las dudas, como el ensayo, trata de “disiparlas”. Su diagnóstico es radical: “El panfleto es a la política lo que la autoayuda a la psicología”.

Fernando Savater escucha la frase y, lejos de considerarla una crítica, la convierte en un elogio: “Está bien visto. La autoayuda, en efecto, trata de poner en práctica las cosas que ha descubierto la psicología, que, como todas las ciencias, es estática en sí misma: descubre cosas y no dice ni que están bien o mal. La autoayuda ya es una toma de posición. Como el panfleto. Ahora bien, si todo lo que tuviéramos fuesen panfletos no podríamos estudiar el mundo”. Como el propio Savater, hay quien pasa de la biblioteca a la trinchera según las circunstancias. Si entre los clásicos es famoso el caso del templado Baruch Spinoza, que dos años después de redactar su Tratado teológico-político volcó en el libelo El colmo de la barbarie toda su rabia por el linchamiento en La Haya de su amigo Johan de Witt, entre los autores vivos 2018 nos traerá Mujeres y poder (Crítica), un “manifiesto” de 100 páginas firmado por Mary Beard, catedrática de latín en Cambridge y reciente premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Ese camino doble es el que han transitado también ensayistas como David Rieff (en Contra la memoria) o Jordi Gracia (en El intelectual melancólico). Para Iván de la Nuez “el verdadero damnificado del apogeo del panfleto no ha sido el capitalismo sino el ensayo”. Un texto “armado con interrogantes”, afirma, tiene todas las de perder ante uno “parapetado entre signos de admiración”: ¡Uníos! ¡Indignaos! ¡Yo acuso! “Las certezas venden más que las dudas; regla básica del panfleto y también, por cierto, del mercado contemporáneo”.