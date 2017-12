‘Handia’, la fábula de un gigante vasco, favorita para los Goya 2018 con 13 candidaturas

Como el año pasado, la película de un debutante, en este caso una debutante, parece la favorita en la 32ª edición de los premios Goya. Tras ganar el premio a mejor ópera prima en Berlinale y triunfar en el festival de Málaga, Verano 1993, de Carla Simón, podría recoger los principales premios en la gala que se celebrará el próximo 3 de febrero. Sin embargo, el drama, que bebe de la infancia de su creadora, no es la película con más candidaturas. Ha logrado ocho, muy lejos de las 13 obtenidas por Handia, la fábula sobre un gigante vasco dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño, y las 12 de La librería, donde Isabel Coixet adapta una novela de Penelope Fitzgerald.

A mejor película competirán junto a estos tres largometrajes El autor, de Manuel Martín Cuenca, y Verónica, de Paco Plaza. La primera compite en nueve categorías y el filme de terror defiende siete nominaciones. En ese quinteto hay una película en inglés, otra en euskera y otra en catalán. “No debería de extrañarnos, porque es normalizar la realidad”, contaba Simón en la Academia. Además, en las más nominadas están Abracadabra, con ocho; Oro, de Agustín Díaz Yanes, con seis, y La llamada, con cinco.

Por tercera vez en su carrera, Antonio de la Torre ha logrado una doble candidatura, a mejor actor con Abracadabra y a mejor secundario con El autor. En total ha sido nueve veces nominado, aunque solo ganó con su primera participación, con Azuloscurocasi negro. A mejor actor, junto a De la Torre, estarán Javier Bardem (Loving Pablo), Javier Gutiérrez (El autor) y Andrés Gertrúdix (Morir). A mejor actriz compiten Natalie Poza (No sé decir adiós), Emily Mortimer (La librería), Penélope Cruz (Loving Pablo) y Maribel Verdú (Abracadabra).

Enrique Lavigne, productor de Selfie, La llamada, Oro y Verónica (en total, 20 candidaturas), defendió en la Academia que Verónica no es un filme de terror. “Creo que a los académicos les ha emocionado, y que se nota un cambio en el interés de sus miembros. Ha habido una incorporación de nuevos talentos, entran nuevos valores y se nota pasión por riesgos y nuevas miradas”, comentaba feliz.

Los productores de La librería mostraron su sorpresa por tantas candidaturas. “Es una película pequeña, que no esperábamos llegara a tanto público, de presupuesto bajo y éxito inesperado”, aseguraron Jaume Banacolocha y Albert Sagalés. “Ya hemos superado los dos millones de euros en la taquilla y estamos muy felices. Esperamos que vengan los actores a la ceremonia”. Entre sus candidaturas, están Mortimer y Bill Nighy a secundario. El inglés compite con David Verdaguer (Verano 1993), José Mota (Abracadabra) y De la Torre (El autor).

Carla Simón confesó que no aspiraba a que, por ejemplo, Verano 1993 llegara al Goya a mejor película. “Las armas son las niñas. Y según la ve la gente descubrimos que todo el mundo tiene una infancia y todo el mundo ha tenido relación con la muerte. Eso la acerca”, contaba la cineasta, que defendió que sus protagonistas no sean candidatas: “Me parece justo, un premio no les ayuda y ellos trabajan desde la intuición”. Simón contó que no le ha dado tiempo a reflexionar mucho sobre este año. “Voy de avión en avión, y eso me tiene en una nube”. En menos de diez días, Simón ha recogido el galardón a mejor guion en los Premios Fénix del cine latinoamericano en Ciudad de México, y de ahí pasó a Berlín a los galardones del cine europeo para acabar hoy en Madrid.

Por Selfie también habló Santiago Alverú, su protagonista, finalista a actor revelación, que competirá contra Pol Monen, por Amar; Eneko Sagardoy, por Handia, y Eloi Costa, por Pieles. “Víctor [García León] habla de algo que pocos se han atrevido a contar y encima desde la comedia”, dijo Alverú. La Academia da pared con pared con la sede del PP, y Alverú, que encarna en el filme a un hijo de un ministro de ese partido, comentó: “Ya es hora que nos digan que les ha parecido, ¿no? Oye, y que se saquen unos canapés”. Más en serio, reflexionó: “Todo lo que nos ha llegado es inesperado, y por tanto, feliz”.

La lectura del listado de nominaciones, muy accidentada y con risas, corrió a cargo de David Verdaguer, cuyo nombre apareció en la categoría de actor secundario, y Bárbara Lennie.

La 32º ceremonia de los galardones del cine español estará presentada por Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, que toman el testigo de Dani Rovira, y que han anunciado ellos mismos por Twitter, reventando un secreto que quería mantener la Academia hasta la semana que viene. El evento tendrá lugar en el Madrid Marriott Auditórium Hotel, una cita de la que ya se conoce a la protagonista de uno de los premios, el del Goya de Honor, un reconocimiento que recibirá la actriz Marisa Paredes.

A la 32ª edición de los Premios Goya se han presentado un total de 130 largometrajes, de las que 79 son de ficción, 48 son documentales y tres de animación. También han concurrido 16 largometrajes iberoamericanos, 63 europeos y 35 cortometrajes —15 de ficción, 10 documentales y 10 de animación—. De las 130 candidatas, 53 son óperas primas.