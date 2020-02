Logros y retos de los hijos de la autonomía

La catedrática Lola Pons está convencida de que el desprecio y la hostilidad hacia el acento andaluz esconde el estigma económico y social del histórico subdesarrollo de Andalucía. "Científicamente está demostrado que no hay rasgos lingüísticos superiores o inferiores a otros. Esto es el equivalente a decir que hay no razas mejores que otras. Sin embargo, sí es cierto que hay rasgos lingüísticos que nos suscitan una gran adhesión y otros que nos provocan rechazo. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿por qué incluso a veces es cambiante? Las modas también existen en lo relativo a usos lingüísticos. Pues simplemente, o nada más y nada menos que por el perfil socioeconómico de los hablantes que lo practican", asegura la estudiosa.

Asimismo, Lola Pons asegura que existe una cuestión de "reflejo mediático". "Y no olvidemos que en las últimas décadas, desde los 80, en todas las producciones audiovisuales, los personajes con acento andaluz solían ser siempre los más desfavorecidos". A este respecto, el actor Alberto López asegura que "muchas veces se da por hecho que un actor con acento andaluz no puede ser nunca un actor de drama. No resulta serio, no te lo crees". A pesar de que la comedia se ha cruzado en su vida con muchos años de trayectoria dramática y lírica a su espalda, López confiesa que ha asistido a pruebas en las que el director de casting le dijo, sin ambages, "que un actor con mi acento no podía hacer nunca el papel de neurocirujano". Una realidad que, no obstante, cree que comenzó a cambiar con hitos audiovisuales como la película Solas, de Benito Zambrano, precursora del cine andaluz en 199; o producciones de gran presupuesto como La Peste, gracias a la que "hemos podido demostrar que aquí somos punteros incluso en empresas de recreación virtual", apostilla el actor.