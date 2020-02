Aragonès plantea a Torra “no alargar en exceso la legislatura”

Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, ha revelado este viernes haber planteado al presidente, Quim Torra, que "lo razonable" es "no alargar en exceso una legislatura" porque, "en términos políticos, se debe hacer un cierto reset, volver a repartir las cartas electorales y llegar a consensos amplios". En una entrevista en la Cadena Ser, el republicano ha reconocido que aún no sabe la fecha que tiene en mente Torra pero ha explicado que le ha dicho al president que "lo razonable es que, cuando nos acerquemos al momento en que se deba anunciar, acabemos de hablar sobre la fecha".

La previsión electoral en Cataluña es ahora una incógnita después de la celebración del Consell Executiu de este martes. Torra anunció el pasado 29 de enero que fijaría la convocatoria una vez aprobados los Prepuestos en el Parlament que, en principio, recibirán luz verde el 18 de marzo. La consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, precisó el martes sin embargo que Torra nunca dijo que la convocatoria fuera a ser inmediata. La horquilla oscila entre mayo y septiembre. La fecha final, ha dicho el dirigente de ERC, debe ser "lo más razonable y que facilite la gestión del día a día". La intención de Aragonès, que se perfila como candidato de Esquerra, es que Torra consensúe la fecha.

Torra y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactaron la semana pasada reunir la mesa de diálogo entre Ejecutivos este mes de febrero pero aún no se ha fijado la fecha. El president quiere reunir con antelación a los partidos y entidades independentistas para fijar una posición. La duda se centra en la figura del relator, imprescindible para Junts per Catalunya e innecesaria para los republicano. Sobre la negociación con el Gobierno central, Aragonés ha subrayado que "no será la parte catalana la que se levante de la mesa" y se ha mostrado convencido, además, de que "el independentismo no va a desaprovechar esta oportunidad" para abordar el conflicto político. "Es fundamental que se pueda hablar sobre el conflicto político existente porque no se ha hablado durante ocho años. Si hay un mediador pues mucho mejor, pero no hay que desaprovechar la oportunidad de hablar".

Sobre la posibilidad de que los desacuerdos no permitan avanzar, Aragonès ha querido dejar claro que, después de que el independentismo haya pedido reiteradamente una negociación política, "ahora que puede haberla no se puede desaprovechar". "Vamos a ser muy exigentes pero nunca nos vamos a levantar, ya que la negociación es absolutamente imprescindible y no veo ninguna alternativa" a ella, ha explicado el vicepresidente del Govern.

Con respecto a los Presupuestos del Estado, Aragonès ha señalado que "para que haya un segundo acuerdo" entre el PSOE y ERC, "antes tiene que ponerse en marcha la Mesa de Negociación, y a partir de aquí estaremos dispuestos a hablar". Ha pronosticado, en cualquier caso, que la negociación puede ser dura "ya que los Presupuestos son importantes" y también porque "no habrá un cheque en blanco" por parte de ERC. Y ha puesto como ejemplo, como ya dijo en el Parlament,que ha invertido cien horas de reunión durante15 meses para llegar a un acuerdo con los comunes para pactar las cuentas. Esto no significa, ha puntualizado, que la negociación sobre los Presupuestos del Estado tenga que durar tanto, pero ERC "no va a renunciar a ningún espacio que permita vivir mejor a los ciudadanos".