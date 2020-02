Aragonès tiende la mano al PSC y la CUP para sumarse a su proyecto de Presupuestos

El Gobierno catalán tiene asegurada la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para este año, después de acordarlos con el grupo parlamentario de Catalunya en Comú. Pero su vicepresidente económico, Pere Aragonès, ha aprovechado hoy el debate a la totalidad iniciado en el Parlament para ofrecer sumarse al acuerdo al PSC y a la CUP, pese a que ambas formaciones, como el resto de la oposición, con la única excepción de los comunes, han presentado enmiendas a la totalidad. “Estoy convencido de que el PSC y la CUP no se encuentran tan lejos de un Presupuesto que destina tres de cada cuatro euros a políticas sociales”, ha utilizado el consejero de Hacienda como principal argumento para buscar ese consenso.

El pleno ha rechazado con los votos conjuntos de Junts per Catalunya, ERC y Catalunya en Comú las respectivas enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de Ciudadanos, PSC, CUP y PP. Los textos han sucumbido al obtener solo 58 votos a favor, por 65 en contra y 8 abstenciones.

Aragonès, prologado brevemente por Quim Torra en la presentación de las Cuentas ante los miembros de la Cámara, ha utilizado el trinomio “diálogo, negociación, acuerdo” para intentar captar la atención de las otras dos fuerzas de izquierdas en el Parlament. Y ha abogado por priorizar la “voluntad de transformar” ante posibles objetivos electoralistas, una vez conocida la intención del president de convocar elecciones una vez desbloqueados, tras tres años de prórrogas, unos nuevos Presupuestos. "No los quieren quienes actúan por electoralismo y solo quieren inestabilidad y electoralismo. Y el perjudicado no es el Govern sino la ciudadanía", ha dicho.

De hecho, cuando se ha referido al acuerdo con los comunes, Aragonès ha defendido la capacidad del Govern de alcanzar acuerdos con “aquellos que discrepan” y lo ha mostrado con el futuro en la política catalana, argumentando en una fragmentación del tablero partidista que complica la obtención de mayorías parlamentarias estables. “Si somos capaces de obviar el contexto electoral y de salir de la zona de confort podemos ampliar el consenso”, ha dicho en un discurso en el que ha mezclado cápsulas de contenido presupuestario con un discurso político de demanda de consensos y de críticas a la “deslealtad” del Gobierno central por el uso que hace a su favor, ha dicho, del control de las finanzas públicas.

Especialmente duro ha sido con lo aprobado en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el viernes. Allí el Ministerio de Hacienda aprobó los nuevos objetivos de estabilidad para las comunidades autónomas, que muda del 0% para este año a un 0,2%, y decidió que no retornaría una mensualidad que el Estado debe a las comunidades y que, en el caso de la Generalitat asciende a 443 millones de euros. Aragonès ha censurado tanto la primera decisión, porque la Generalitat cree que le corresponde una décima más (cada décima son casi 250 millones de euros), como la segunda, ya que no le convence el hecho de que el Ministerio quiera compensar esa deuda con mayor endeudamiento para las comunidades, aunque con un tipo de interés residual. “Es necesario que el IVA sea devuelto”, ha dicho, tras tildar de “deshonesta” la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Govern ya llevó a los tribunales al Gobierno por la no devolución del IVA que ascendió a 443 millones de euros.

Los Presupuestos que se tramitan en el Parlament fueron elaborados con un objetivo de equilibrio total entre gastos e ingresos, por lo que se podrían modificar en la tramitación de enmiendas con poco más de 72 millones de euros más de gasto (el resto tendrá que ir a sufragar deuda, ya que la regla de gasto limita ese uso de recursos). En todo caso, el vicepresidente económico ha resaltado que los 25.300 millones de euros de reparto entre consejerías permiten romper una década marcada por la “austeridad” y empezar a trabajar por una sociedad más cohesionada.

El debate ha arrancado con la intervención de Torra para dar una pincelada sobre los pilares básicos de las cuentas. El president ha puesto el acento en el déficit fiscal, que ha situado en 15.000 millones y ha definido como “lastre”, y ha subrayado que el gasto aumentará en 2.538 millones. “Les pido responsabilidad y sentido de país”, ha dicho Torra, que ha apuntado que las cuentas contemplan un incremento en 20.000 personas la plantilla de servicios públicos de la Generalitat -1.400 de ellos para sanidad-; la inversión de 226 millones en medioambiente o los 45 millones en fibra óptica para que llegue a los municipios de menos de 50 habitantes.

Torra ha destacado la mejora de la situación económica con el crecimiento del PIB catalán en un 2% por sexto año consecutivo; la creación de 18.000 empresas en 2019 y el 10,4% de índice de paro, que, ha dicho, está 3,4 puntos por debajo de la media española. Roldán no reconoce a Torra como president pero ha sido la única que ha utilizado un turno de réplica. Aragonès ha subido al atril para exponer el proyecto y justo entonces Roldán, acompañada de Carlos Carrizosa, presidente del grupo, ha abandonado el hemiciclo.