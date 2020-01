Torra y Colau desbloquean sus presupuestos con alianzas cruzadas

La Generalitat de Cataluña no actualiza sus Presupuestos desde 2017, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona tampoco los aprobaba por la vía ordinaria desde 2015. Ayer, ambas administraciones desencallaron sus cuentas para 2020 y sus respectivos Ejecutivos presentaron el acuerdo con la oposición para hacerlo posible. La alianza de En Comú Podem con Esquerra Republicana y Junts per Catalunya (JxCat) en ambas instituciones explica el desbloqueo.

El grupo parlamentario de En Comú Podem dará al Govern presidido por Quim Torra los votos que necesita en el Parlament. ERC y JxCat, por su parte, ofrecerán su apoyo a la alcaldesa Ada Colau, que a su vez gobierna en coalición con el PSC. “Es una nueva etapa”, coincidieron en afirmar ayer, desde escenarios diferentes, el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, y Colau. No se referían a ese intercambio de apoyos, que ninguna de las partes confirma de forma abierta, sino a los nuevos tiempos que se abren tras años que bloqueaban la aprobación presupuestaria. Tampoco concedieron que su supuesto acuerdo pueda ser trasladado a Madrid, con los Presupuestos Generales del Estado, para los que Pedro Sánchez también deberá recabar apoyos en Cataluña para fraguar la mayoría que necesita.

De hecho, desde el independentismo se imponen otras condiciones. Oriol Junqueras quiere que cualquier negociación presupuestaria quede vinculada a un avance en la conformación de la mesa de diálogo acordada ante la investidura de Sánchez. Y Aragonès, su número dos en ERC, puso ayer encima de la mesa la flexibilización del objetivo de déficit que tienen que asumir las comunidades autónomas para cuadrar sus cuentas. Este año, según fijó el Consejo de Política Fiscal y Financiera, deben lograr el equilibrio total (mismos ingresos que gastos), exigencia que desde Cataluña se considera excesivamente dura.

Aragonès no dijo qué margen de déficit demandarán en la supuesta negociación al considerar que devaluaría su propuesta. Pero cada décima de déficit respecto al PIB supone para Cataluña en torno a 240 millones de euros. El acuerdo fiscal firmado por el Govern y En Comú Podem asegura unos recursos adicionales para 2020 de 173 millones de euros. “En los próximos días tendremos la oportunidad de empezar a hablar porque estoy seguro de que ellos quieren aprobar los Presupuestos”, avisó el vicepresidente catalán.

Tres meses para aprobar

El PSC, pese a que forma parte del gobierno municipal de Barcelona, recibió con recelo el acuerdo presupuestario entre los comunes y el Govern y no quiso aventurar qué votará en el Parlament. “Es importante que Cataluña tenga Presupuestos, pero también que sean buenos y útiles para la ciudadanía”, señaló Eva Granados, portavoz parlamentaria del PSC. La dirigente socialista advirtió DE que “si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, los de la Generalitat son papel mojado”. En esa línea consideró que “la dinámica es distinta en el Ayuntamiento y en la Generalitat” y señaló que el PSC no se siente interpelado a votar a favor de las cuentas autonómicas. “Nosotros somos alternativa de gobierno, no muleta”, añadió.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó —que asistió a la rueda de prensa con Aragonès, pero que no compartió atril con él—, aseguró que el acuerdo con los comunes es “garantía de estabilidad” de este Govern. Su afirmación pretendía aclarar cualquier duda sobre la continuidad del Ejecutivo ante una posible sentencia condenatoria del Tribunal Supremo que inhabilite a Torra y que podría precipitar las elecciones catalanas. Porque, pese al acuerdo de ayer, los Presupuestos catalanes continúan en el aire. El Ejecutivo validará en su reunión de hoy el acuerdo, la próxima semana —previsiblemente el miércoles— se aprobará el anteproyecto de ley de Presupuestos, con todas sus cifras y, a partir de ahí, empezará una larga tramitación en el Parlament. El Govern baraja la posibilidad de tenerlos aprobados el próximo mes de abril.

Su aprobación supondrá un desahogo importante para el Ejecutivo catalán, que acumula tantas prórrogas presupuestarias como ejercicios en los que ha tenido que cerrar la caja antes de tiempo para no rebasar el déficit permitido. Según los datos esbozados ayer, la Generalitat dispondrá de 3.070 millones más (en torno a un 12% más que en 2007, lo que supondrá alcanzar unos 27.000 millones de euros) para repartir entre sus departamentos. El grueso de ese aumento irá a parar al sistema sanitario público, que ganará 908,5 millones de euros, recursos que serán engullidos por un incremento de la plantilla de 8.000 trabajadores. Educación y Asuntos Sociales serán los otros grandes beneficiados. El Ejecutivo quiere dar un tinte social a su esfuerzo, después que en diciembre acordara con los comunes nuevos tributos y aumentos de los ya existentes que impactarán básicamente sobre contribuyentes con rentas altas y empresas. En el caso del Ayuntamiento, los presupuestos superarán por primera vez los 3.000 millones de euros. Esquerra ha arrancado 100 millones adicionales en inversiones.

Pese a la supuesta “estabilidad” para el Govern que brindan ambos acuerdos presupuestarios, Jéssica Albiach, portavoz de En Comú Podem en el Parlament, no hizo referencias en ese sentido, sino al contrario. En la presentación del acuerdo, demandó la aprobación presupuestaria para evitar que la Generalitat entre en “impagos” y se convoquen cuanto antes elecciones autonómicas.