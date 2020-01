Colau logra el apoyo de JxCat a las cuentas de Barcelona

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pasará de no haber aprobado nunca los presupuestos del Ayuntamiento de la capital catalana por la vía ordinaria a aprobar los primeros con holgada mayoría. Tras anunciar el viernes pasado un acuerdo con ERC, Colau ha logrado que Junts per Catalunya apoye también los Presupuestos municipales. El amplio acuerdo -"acuerdo político", lo han llamado- será presentado este lunes en la solemnidad de la Galeria Gòtica del consistorio con representación de todos los firmantes: la alcaldesa, el primer teniente de alcalde Jaume Collboni, y los jefes de filas de ERC, Ernest Maragall, y Junts per Catalunya, Elsa Artadi.

Con este pacto a tres bandas, el ejecutivo municipal de coalición entre comunes y el PSC conseguirá llegar cómodamente al pleno del próximo día 31: tendrá los 18 votos del gobierno, más 10 de los republicanos y cinco de los neoconvergentes. En total, 33 de 41 concejales que tiene el pleno.

Durante la presentación del principio de acuerdo con ERC el pasado viernes, Colau y Maragall detallaron que confiaban cerrar el acuerdo en los próximos días para su aprobación en el pleno municipal de este enero, un pacto que incluye una inversión de 100 millones de euros y que permite por primera vez que las cuentas superen los 3.000 millones de euros.

La plasmación del nuevo "acuerdo político" este lunes, coincide también con la presentación del acuerdo para los Presupuestos de la Generalitat de 2020 que protagonizarán, también esta mañana, casi los mismos actores, ERC y comunes.