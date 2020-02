Las víctimas del amianto de Metro testifican ante la juez que investiga el caso

La investigación judicial del caso amianto de Metro de Madrid ha comenzado. Tras varios retrasos, la instrucción ha arrancado este jueves con la declaración de los afectados: trabajadores, extrabajadores y familiares de los ya fallecidos debido a la exposición al amianto. El mortífero material ha envenenado por el momento a siete trabajadores; cuatro de ellos han muerto. “Queremos que se haga justicia y que Metro, una empresa pública, asuma su responsabilidad”, ha explicado Juan Carlos de la Cruz, secretario de CC OO en el suburbano. De la Cruz ha explicado que “quedó demostrado, en la Comisión de de la Asamblea de Madrid así como en la investigación policial y judicial, que [Metro] nos han estado ocultado la exposición al amianto durante muchos años de nuestra vida laboral”.

Durante al menos dos décadas, desde 1992, Metro ocultó a sus trabajadores que manipulaban un material tan peligroso como el asbesto. Hay pruebas de que en esa época, la compañía ya conocía los riesgos del material. Una década después, en 2003, Metro realizó un mapeado del material presente en su red. Tampoco dijo nada. Pero no solo no informó a los trabajadores, sino que tampoco les protegió. No fue hasta 2017, un año después de que se le reconociese a uno de los trabajadores la asbestosis (enfermedad laboral relacionada con la exposición al asbesto). Por ello -y contando las conclusiones de la comisión de la Asamblea de Madrid, que el año pasado investigó el asunto-, se inició la causa judicial. La Fiscalía denunció a siete responsables de Metro, del departamento de Salud y Prevención de Riesgos, por delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia.

“Basta de alargar el sufrimiento de las víctimas”, reclamó Sol Sánchez, portavoz de Unidas Podemos-IU en la Asamblea de Madrid, que acudió a la concentración convocada por los trabajadores a las puertas del juzgado de plaza de Castilla como muestra de apoyo a los testigos. Sánchez hacía referencia a las estrategia de Metro de retrasar lo máximo posible el juicio. La empresa pública, por ejemplo, ha recurrido el recargo de prestaciones al que obliga la Ley en casos de enfermedades laborales. “No se puede alargar el calvario de estas personas”, agregó la política de izquierdas que adelantó que su formación va a llevar el tema hoy a la cámara regional “para que las derechas se retraten”.

Una causa retrasada La citación de los afectados por el amianto se había fijiado para el pasado 16 de diciembre, pero las comparecencias se aplazaron. Ese día, Eugenia Martín, viuda del primer trabajador de Metro de Madrid que falleció, reclamó "justicia" y que "los responsables paguen por lo que han hecho". A finales de julio, la Sección de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía de Madrid presentó una denuncia contra siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de la empresa Metro de Madrid por homicidio imprudente en relación con la muerte de dos empleados de mantenimiento de Metro tras exposición al amianto. El fiscal les imputa la presunta comisión de tres delitos: uno contra los derechos de los trabajadores y los otros dos por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. Tras el aplazamiento, pedido por la defensa de los acusados, las declaraciones arrancaron este jueves. Al día siguiente continúan con el relato de los compañeros de los afectados y más testigos. En marzo, la juez hablará con los imputados.

