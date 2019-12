Aplazado el juicio por el caso amianto de Metro de Madrid

El juicio del caso amianto en Metro de Madrid, por ocultar a los trabajadores durante décadas que trabajaban con un material tóxico y mortal, se retrasa. Las declaraciones de los imputados y de las víctimas han quedado aplazadas hasta el año que viene. Así lo decidió la jueza al valorar las alegaciones de la defensa. Las declaraciones tenían que haber arrancado a comienzos de diciembre, pero Cuatrecasas, el bufete que defiende a cuatro de los siete investigados, consiguió aplazar sus testimonios hasta marzo de 2020. Este lunes era el turno de las víctimas: dos trabajadores afectados y los familiares de los dos operarios fallecidos debido a la exposición al amianto. En Metro, empresa pública con 7.000 trabajadores y gestionada por la Comunidad de Madrid, hay por el momento cuatro trabajadores con asbestosis (enfermedad laboral provocada por la exposición al amianto) o con alguna dolencia asociada al material; dos de ellos han fallecido. La Fiscalía denunció a siete responsables del departamento de Salud y Prevención de Riesgos de Metro por delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. Este diciembre arrancaba la recogida de testimonios, que se ha aplazado al año que viene.

“Ya se habían pospuesto las declaraciones de los acusados por negligencia. Y ahora, las nuestras”, contaba Eugenia Martín (Madrid, 57 años), viuda de Julián Martín, que falleció a finales de 2018, consecuencia de haber trabajado con amianto. “Estamos deseando que empiece el juicio. Queremos que se haga justicia”, ha agregado Martín. Desde las 8.30, decenas de trabajadores de Metro se han concentrado en la puerta de los juzgados de Plaza Castilla para mostrar su apoyo a la investigación. "Estamos acompañando a los afectados y los familiares de los fallecidos para que se aplique la ley y se reconozcan los derechos de los trabajadores enfermos y de sus allegados", ha explicado Javier del Llano, presidente del comité de empresa de Metro. "Este juicio es importante porque aclararía el comportamiento de Metro y sentaría un precedente ante posibles casos futuros, que esperamos que sean los menos posibles", ha agregado Del Llano.

El motivo de la suspensión aceptada por la magistrada del Juzgado 53, se ha basado en que el abogado de los imputados de Metro ha alegado que no ha tenido acceso a las actuaciones (las diligencias realizadas). Para Adriana Sobrino, abogada que representa al Sindicato de Maquinistas en la causa, "hay dilación" consciente. Considera ese retraso "una táctica de la defensa". Basa sus sospechas en que la primera citación de la causa estaba programada para el 3 de diciembre: "Han pasado casi dos semanas y esa información estaba al alcance de todos los abogados", ha incidido Sobrino. "Esto se está dilatando de una forma vergonzosa y al final la gente se está muriendo", ha concluido.

"No sé por qué lo aplazan. No entendemos esta dilatación. Me ha sentado fatal: llevamos en el juzgado más de cuatro horas. Tengo la cabeza... Imagínate", ha contado Santos González, trabajador de Metro de 59 años, que ha explicado que "los abogados de la empresa han usado un montón de palabras técnicas y la jueza ha decidido suspender las declaraciones". A pesar de estar enfermo y tener la asbestosis reconocida, González no está de baja laboral. González no ha prestado declaración, pero el forense judicial ha evaluado a González: "Me ha pedido más papeles médicos. Mientras tanto, nos quedamos a la espera". El abogado de González define el retraso como una "estrategia": "Por suerte la jueza ha dicho que es el último aplazamiento", ha matizado.

Este proceso arrancó a finales de julio de este año, cuando la Fiscalía de Madrid (la Sección de Siniestralidad Laboral) presentó una denuncia contra siete responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro por homicidio imprudente en relación con la muerte de dos empleados de mantenimiento de la empresa pública tras su exposición al amianto en su entorno laboral. Las nuevas comparecencias se han programado para febrero y marzo de 2020. "Tras ganar la vía laboral, ahora queremos que se depuren responsabilidades", ha agregado Eugenia Martín que también se somete a revisiones periódicas por si desarrolla la enfermedad. Ella nunca trabajó con amianto, pero al lavarle la ropa a su marido fallecido pudo estar expuesta: "Claro que vivo con inquietud; me preocupa", ha dicho. "Metro estuvo exponiendo a mi marido, a sus compañeros y a nosotros, los familiares, a un material tóxico y mortal y nunca comunicó nada", ha continuado Martín, "queremos que se llegue hasta el final, hasta los responsables políticos".

