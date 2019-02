Metro es responsable de la crisis del amianto, concluye la comisión de investigación

Metro de Madrid “ocultó el riesgo [del amianto] a los trabajadores, dejándolos desprotegidos”. Esta es una de las conclusiones de la comisión de investigación sobre la gestión de la empresa pública de la crisis del amianto. El texto, aprobado este viernes, se mantiene fiel al adelantado por EL PAÍS hace unos días. Metro —empresa gestionada por la Comunidad de Madrid, donde gobierna el Partido Popular— conocía al menos desde 1991 que en sus instalaciones había amianto, como evidencia un escrito que el sindicato Comisiones Obreras envió ese año a la gerencia de la compañía. En 2003, otros documentos internos corroboraban la presencia del tóxico material, que producen enfermedades mortales. Hasta 2017 no informó a los trabajadores. Además, la compañía vendió, en 2011, trenes con asbesto a Buenos Aires cuando estaba prohibido. Sobre todo esto ha estado investigando la comisión.

El dictamen no pide el cese del consejero delegado de Metro, Borja Carabante, aunque se valoró la idea de incluirlo. Sí que mantiene la elevación a la Fiscalía de los resultados de la investigación. El informe desvela que Metro, a sabiendas y desde hace décadas, ocultó el riesgo del amianto a sus trabajadores dejándolos desprotegidos. También que cuando se hizo evidente, intentaron eludir su responsabilidad. Además, las pruebas muestran que la venta de 36 trenes con el material al suburbano de Buenos Aires no cumplió con la legislación: la norma no permitía la venta del tóxico material ni de componentes que lo contengan. En el caso de Metro, el asbesto aparece en pinturas, en diversas piezas, en frenos, en bastidores... Metro acordó traspasar un total de 36 trenes (en sendas ventas en 2011 y 2012) de la gama 5000 a cambio de más de cuatro millones de euros a la compañía. Todos ellos tenían amianto. “Encapsulado”, apuntaron desde la empresa pública. Hecho que no les eximía de notificarlo.

La Fiscalía regional de Madrid investiga desde marzo del año pasado si hay responsabilidad penal en las acciones de Metro. Por eso, desde la Asamblea de Madrid se van a elevar las conclusiones de la comisión, para que la Fiscalía valore si las incorpora a sus pesquisas. La Inspección de Trabajo también investiga a Metro por negligencias con el amianto desde octubre de 2017 ya que cree que no se protegió a los trabajadores. Por ello propuso una sanción de 191.000 euros a la empresa pública, que está en suspenso hasta que concluya la investigación por vía jurídica.

Desde marzo del año pasado, Metro tiene en marcha un plan de desamiantado, con un presupuesto de unos 140 millones de euros que mantiene parados al menos 40 trenes. Hasta el año 2025 no se habrá retirado todo el material de la red del suburbano madrileño.

