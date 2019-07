5.887 vascos fallecieron en la Guerra Civil en crímenes de lesa humanidad

Durante la Guerra Civil española y los primeros años del franquismo fallecieron 19.998 vascos, la gran mayoría hombres y combatientes del bando republicano, y del total 5.887 fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, según el derecho penal internacional. Más de 8.000 familiares de no tienen aún dónde colocar unas flores para recordarles porque se desconoce dónde fueron enterrados. El Gobierno vasco, que elaborado un listado con todas las víctimas mortales que ha podido documentar en el periodo 1939-1945, prepara un acto de "reconocimiento institucional" a todas estas víctimas.

El estudio Víctimas mortales durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945), que el Instituto de la Memoria Gogora del Ejecutivo autónomo ha realizado con la colaboración de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UPV y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, permite aproximarse mucho a la cifra definitiva de vascos fallecidos durante la contienda nacional y en los primeros años de la dictadura, según han explicado este miércoles el secretario de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández, y la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro. El balance "provisional" arroja la cifra de 19.998 muertes (18.958 hombres, 998 mujeres y 42 casos sin determinar su sexo), de las cuales 698 no han podido ser identificadas.

El trabajo de investigación es el resultado de revisar registros civiles, libros de defunción parroquiales y libros de cementerios en Euskadi, datos que han sido cruzados con otras fuentes archivísticas, completada con la información que las instituciones han ido recopilando en exhumaciones, informes individualizados solicitados por allegados o la recogida de ADN a algunos familiares.

Los datos históricos sobre el número de víctimas producidas se acompañan de la calificación que el derecho penal internacional otorga a la causa de la muerte, según ha explicado Fernández, quien ha detallado que hay contabilizados 5.887 casos que fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. 1.363 murieron en bombardeos que afectaron principalmente a población civil (1.170 vizcaínos) y otros 247 fallecieron por causas no combatientes (balas perdidas o explosiones accidentales). Además, todos ellos del bando republicano, 1.130 fueron ejecutados extrajudicialmente, 895 por penas de muerte y 2.252 casos en la prisión.

Jonan Fernández y Aintzane Ezenarro, en la presentación del informe sobre víctimas mortales en la Guerra Civil. l. rico

No entran en la catalogación como crímenes de lesa humanidad los 6.767 milicianos republicanos fallecidos en combate, ni los 5.479 del bando sublevado, tampoco los 955 muertos causados por los republicanos en acción no combatiente. Hay 910 casos que no han podido ser clasificados. "Se trata de una investigación viva, cuyos resultados se tienen que calificar de provisionales, y abiertos a nuevas incorporaciones, porque quedan todavía por localizar muchos casos personas de origen vasco que fallecieron durante la Guerra Civil fuera de Euskadi", ha dicho Fernández.

La base de datos se podrá consultar por cualquier ciudadano en la sede del Instituto Gogora en Bilbao. Ezenarro ha hecho un llamamiento para que las familias de víctimas que puedan ofrecer datos sobre allegados que murieron en la Guerra Civil aporten a esta investigación la información de la que dispongan.

El Gobierno vasco considera que esta radiografía de los vascos fallecidos en la contienda y los primeros años de la dictadura franquista es "un paso necesario para cumplir un objetivo prioritario en materia de memoria histórica". Fernández ha comentado que la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del gabinete del lehendakari Urkullu, va a "promover un acuerdo interinstitucional con el más amplio y plural respaldo" que permita celebrar un "evento importante" de reparación moral a las víctimas de la Guerra Civil en Euskadi. Dicho acto se podría celebrar a finales de la presente legislatura o principios de la siguiente.