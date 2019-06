Quim Torra: “Esta tarde voy a pedirle a Pedro Sánchez una reunión urgente”

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado en una entrevista en TV3 que este mismo miércoles por la tarde va a pedir una reunión "urgente" con Pedro Sánchez para hablar de la situación de los políticos que están siendo juzgados por el Tribunal Supremo. "La represión no se detiene", ha dicho Torra, en referencia a las conclusiones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el juicio del proceso independentista.

"Nos acaba de decir el fiscal que somos una organización criminal, nos están pidiendo penas de más de 70 años, tenemos a gente en el exilio, la represión no se detiene. Esto es lo que se debe resolver. Quiero pedirle a Sánchez una reunión urgente para hablar de esto, para hablar de esta situación", ha afirmado.

Torra ha insistido en que el Gobierno socialista está "incumpliendo" el dictamen del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que pidió la libertad de los presos soberanistas, por lo que cree que deben abordar este tema inmediatamente. El presidente catalán ha defendido que, en este contexto, el "foco" de negociación con el Gobierno debe centrarse en la situación de los encausados por el procés, y no en otras cuestiones como la mejora de la financiación.

Torra considera que las elecciones municipales han dado una victoria al independentismo y espera que los gobiernos municipales que se formen lo refleje: "Me gustaría que la foto general del país sea que hemos ganado muchas más alcaldías de las que teníamos y que el independentismo gobierna en muchos ayuntamientos y diputaciones catalanas". En este sentido, el presidente catalán, de Junts per Catalunya, ha defendido que Ernest Maragall, candidato de ERC, sea el siguiente alcalde de Barcelona: "Tiene que ser alcalde como independentista", ha dicho Torra. "Sería extraño que un alcalde independentista no ejerciera de independentista", ha añadido, en referencia a un posible pacto de Maragall con los comunes de Ada Colau.