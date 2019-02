Torra desafía a Iceta a presentar una moción de censura

En foto: Quim Torra, en el Parlament. En vídeo: declaraciones de Quim Torra. EUROPA PRESS

El president Quim Torra ha desafiado este miércoles por la mañana a Miquel Iceta a presentar una moción de censura con "sus socios del 155" después de que el socialista le haya recriminado no haber presentado un proyecto de Presupuestos. Torra tiene previsto esta tarde exponer en la cámara las líneas maestras del anteproyecto de cuentas que, sin embargo, no ha sido aprobado previamente por el Consell Executiu. "El Govern no ha aprobado nada. Lo ha colgado en la web. Son unos números virtuales", ha afirmado el socialista, que ha reprochado a Torra no seguir el trámite ordinario para no mostrar su debilidad parlamentaria.

"Cuando uno no puede aprobar los Presupuestos, o convoca elecciones, como ha hecho Pedro Sánchez, o impulsa una moción de confianza, como hizo Carles Puigdemont. No desprestigie a la institución. Si no quiere gobernar, déjelo", ha afirmado Iceta en un tono duro que marca un antes y un después en sus relaciones con el Govern tras la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril. Torra ha replicado que no piensa emular a Pedro Sánchez, a quien ha acusado de presentar un proyecto de presupuestos sin negociarlo con nadie. "Tuvimos cero reuniones sobre las cuentas. Y nos sometieron a un chantaje: que aprobáramos esas cuentas para seguir con el diálogo con Cataluña. Y eso no lo vamos a hacer nunca".

Artadi: "La Casa de la república se paga con dinero privado" La sesión de control al Govern ha arrancado con una pregunta de Ciudadanos para saber cuánto dinero público destina el Ejecutivo a financiar la casa de la República en la que reside Carles Puigdemont en Waterloo. Elsa Artadi, portavoz del Govern, ha afirmado que "la Casa de la República se paga con dinero privado, de la misma forma que se financió el referéndum del 1 de octubre". La portavoz ha agradecido que Ciudadanos "vuelva a poner en el centro del debate a Puigemont, tras la performance del domingo en Waterloo". El juicio a los políticos y líderes del proces ha entrado en el pleno del Parlament, y no solo por las preguntas que se han hecho a los consejeros y al president, sino también por la indumentaria. Varios diputados, algunos de ERC, de la CUP y de Catalunya en Comú, han decidido vestir de blanco como muestra de su apoyo a la campaña “Jo acuso” contra el juicio. Este pleno del Parlament ha estado marcado por el juicio desde su convocatoria. Se tenía que celebrar la semana pasada, pero la mayoría independentista en la Mesa del Parlament lo aplazó a esta semana. No es la única imagen inusual que se puede ver hoy en el pleno, ya que buena parte de los diputados han añadido a su vestimenta un gran pin de colores para reivindicar las enfermedades minoritarias, cuyo día mundial se celebra mañana.

Torra ha reivindicado que el objetivo de su Govern son la "transparencia y la "estabilidad" y, por ello, confía en poder retomar las negociaciones con Catalunya en Comú, que ha abierto la puerta a los contactos. En medio de la precampaña, Jéssica Albiach, líder de los comunes, ha reclamado a Torra hacer un frente democrático en estos comicios y ha arremetido contra los socialistas, sin apenas mencionar las cuentas. "Somos la única garantía de cambio. Los socialistas apoyaron el 155, han sido tibios en el juicio del procés y mantienen la austeridad. El PSC es la sucursal de Ferraz", ha afirmado la líder del grupo de los comunes, que han perdido un escaño –de ocho a siete– desde que Elisenda Alamany ha pasado a ser diputada no adscrita. Ahora se sienta junto a los diputados de la CUP.

La sesión ha ignorado por completo el que parecía tema estrella de este pleno: el paso de Inés Arrimadas a la política española. Torra ha hecho un alegato en defensa de los presos que están siendo juzgados y, en cierto momento, ha pedido a la líder de la oposición que deje de "reírse de Jordi Cuixart". "¿Que se ríe de mi?, pues tampoco", ha dicho. El president ha arengado a los diputados a asistir como invitados al juicio del Tribunal Supremo y se ha preguntado quién puede resistir un día más viviendo en España con la actuación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Sin entrar en esta discusión, Arrimadas ha centrado su intervención en el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que considera inconstitucionales dos puntos centrales del decreto de las VTC. "¡Qué paradoja! Barcelona celebra el Mobile y es la única ciudad del mundo donde no se puede llamar a un coche con licencia VTC mediante esas aplicaciones".