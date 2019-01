Torra alerta de una “crisis” en el Govern si ERC o PDeCAT se desmarcan al votar los Presupuestos

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha alertado hoy de que habría una "crisis de gobierno" si ERC o PDeCAT se desmarcaran de la postura consensuada con la Generalitat a la hora de votar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha dudado que esto pueda llegar a suceder. "Habría realmente una crisis de gobierno, pero creo que tanto ERC como PDeCAT han dejado claros sus posicionamientos, de lo que me alegro", ha apuntado Torra, que ha insistido en reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ofrezca "una solución política" para que Cataluña ejerza el derecho a la autodeterminación.

El presidente catalán ha hecho esta reflexión en el marco de un coloquio organizado por el diario digital Vilaweb, moderado por el director de este medio, Vicent Partal, en el que Torra ha contestado una treintena de preguntas de los suscriptores del medio seleccionadas entre más de 300.

Torra ha emplazado a Sánchez a que aproveche la presentación de las cuentas estatales el próximo viernes, día 11, para explicar cuál es su propuesta para Cataluña: "Entonces podríamos valorar si entramos en la negociación de los presupuestos". "¿En qué país con presos políticos y exiliados, y con su derecho a la autodeterminación menospreciado y sin ninguna salida política... ¿En qué país se podrían plantear sus representantes políticos dar apoyo a presupuestos", ha resuelto.

El presidente de la Generalitat ha asegurado, con relación al auge de Vox, que le inquieta "como europeo", del mismo modo que le preocupa cualquier "rebrote fascista", pero ha agregado: "A mi lo que me preocupa es la independencia de Cataluña". "Nuestro problema es otro, es cómo hacer efectiva la república", ha sostenido Torra, quien ha reflexionado: "Hay un cierto discurso de alerta, que ahora hay la derecha española que podría llegar a ganar. Escuche, a mi lo que me interesa es la independencia de Cataluña". El presidente catalán ha señalado que para los catalanes Vox no es algo nuevo, ya que ejerce la acusación popular contra los líderes soberanistas en el caso "procés".