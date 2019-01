Una de las exconsejeras presas pide “no dejar caer” al Gobierno de Pedro Sánchez

Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo durante el Gobierno de Carles Puigdemont, y que actualmente se encuentra en prisión preventiva, ha hecho un llamamiento a salvar la legislatura de Pedro Sánchez, pendiente de la aprobación de los Presupuestos Generales. "No podemos dejar caer el Gobierno de Pedro Sánchez. La alternativa a tumbar este gobierno es mucho peor con el PP, Ciudadanos y la extrema derecha", ha asegurado Bassa en avance de la entrevista a la emisora Rac1, que se emitirá esta noche.

Precisamente, el presidente español ha anunciado hoy que el Consejo de Ministros del viernes aprobará las cuentas, aunque todavía no cuentan con los apoyos parlamentarios necesarios para que salgan adelante. Sánchez espera el respaldo de los independentistas, aunque estos responden desde hace tiempo que no darán un cheque en blanco y que esperan a cambio un gesto con los políticos que se encuentra en prisión preventiva desde hace un año. "En estos momentos un no rotundo a los presupuestos tampoco lo daría, pero aprobarlos tampoco", ha incidido Bassa, que vuelva a exigir un gesto del Ejecutivo español. "Si quieren aprobarlos, que hagan un gesto, el que sea, pero que lo hagan".

En referencia al juicio que afrontan los líderes del procés y que debe arrancar durante las próximas semanas, Bassa pide "coordinación" en las posibles movilizaciones que se convoquen. "Durante el proceso habrá muchas movilizaciones, pero espero y deseo que sean coordinadas. No me gustaría que las concentraciones tapasen o ensombrezcan todo lo se diga en el juicio. Esos días, el protagonismo tiene que ser nuestro".

Igualmente, la exconsejera ve el juicio como una oportunidad para defenderse. "El juicio tendrá mucho impacto y vendrán observadores internacionales. Es una ventana que tendremos. Hasta ahora hemos escuchado las acusaciones y nosotros todavía no hemos podido explicar nuestra versión".