El PSOE rectifica y pide parar los semáforos de la A-5

La previsión de que la instalación de semáforos de la A-5 provoque grandes atascos provocó ayer que el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, pidiera la paralización del proyecto hasta que haya un gran acuerdo entre el Ayuntamiento, la Comunidad y el Ministerio de Fomento. El PSOE municipal defenderá hoy esa posición en el pleno, pese a que fue el grupo socialista quien impulsó la implantación de los semáforos en 2016.

“No puedes limitar la movilidad de un millón de vecinos a cambio de mejorar la calidad de vida de otros”, explicó el líder socialista sobre la posibilidad de que el plan propuesto por su partido e impulsado por el equipo de Manuela Carmena dificulte el acceso a la capital de los residentes de Móstoles (Noelia Posse), Navalcarnero (José Luis Adell), Moraleja de Enmedio (María del Valle Luna), Villamanta (Valentín Pereira) y Villanueva de Perales (César Muñoz). “Queremos hacer compatible el mejorar la calidad de vida de los vecinos afectados, que están en una situación muy complicada, porque tienen una calzada a dos metros de sus casas, con una actuación conjunta de Ayuntamiento, Comunidad, Ministerio y el consorcio de transportes”, explicó Franco.

“Los políticos mediocres solo piensan en las elecciones, y los estadistas en las nuevas generaciones. Hay que crear ya, sin dilaciones, una mesa de trabajo conjunto, no valen soluciones unilaterales. Y, mientras tanto, los semáforos no se pueden instalar. Así de rotundo”, explicó. Y admitió: “Es indudable que si en 2016 el grupo municipal presentó esto, y ahora yo estoy diciendo que hasta que no haya este acuerdo eso no se puede acometer, hay una contradicción, pero es la postura del partido, avalada por la práctica totalidad de las agrupaciones”.

El PSOE modifica su postura tras meses de protestas por parte de los alcaldes de los municipios afectados, entre los que hay regidores del PP (Alcorcón), de Ciudadanos (Arroyomolinos) y socialistas (Móstoles, la segunda ciudad más grande de Madrid). Los estudios del propio Ayuntamiento de Madrid han servido para alimentar las quejas de estos municipios, y han sido el combustible de las acciones legales emprendidas por los populares, que también han denunciado el caso ante el Defensor del Pueblo: instalar semáforos, activar un radar, reducir la velocidad y apostar por un carril bus supondrá aumentar hasta un 350% los atascos, lo que podría afectar a la M-40 en el sentido entrada y a la M-30 en el sentido salida si no se adoptan medidas complementarias, según un informe municipal de abril.

La necesidad de articular esas medidas complementarias, como que los autobuses de transporte público puedan usar gratuitamente la radial R-5, o que se refuerce el servicio de cercanías, explica que el PSOE defienda un gran acuerdo que implique también a la Comunidad y a Fomento.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram