El presidente Puig confía en que antes de final de año haya pacto sobre financiación universitaria

El presidente valenciano Ximo Puig se ha mostrado este lunes confiado en alcanzar un acuerdo antes de que acabe el año para que las universidades públicas valencianas dispongan de un nuevo plan de financiación. Puig ha insistido en que la educación "es una de las prioridades de su Gobierno"

Puig ha puntualizado también que la Generalitat responderá con criterios técnicos, "no arbitrarios ni políticos" a la solicitud de la Universitat d'Alacant de incorporar una facultad de Medicina a su mapa de titulaciones. Su rector, Manuel Palomar, hizo público el anuncio en julio después de que el plan de estudios haya recibido la verificación del título otorgada por la Agencia Nacional de Calidad (Aneca).

Antes del acto de solemne de apertura de curso de la Universitat de València (UV), celebrado en La Nau, la rectora Mavi Mestre ha reivindicado ante Puig, que ha presidido el acto, una mejor financiación para las universidades y un convenio laboral que permita mejorar las condiciones del profesorado contratado, donde está el colectivo de asociados, en huelga desde el curso pasado.

La Consejería de Educación baraja en estos momentos una mejora sociolaboral que puede mejorar hasta en un 30% el salario de los asociados de la Universitat de València -agunos de ellos perciben unos 300 euros mensuales-, equiparándolos a los que más cobran en el sistema de universidades públicas valencianas.

Mestre, primera mujer que dirige esta universidad en toda su historia, ha agradecido al Consell la bajada de tasas universitarias y el aumento de becas a los estudiantes pero ha insistido en la urgencia de más fondos públicos para la universidad. "Son temas urgentes, que no se pueden aplazar más", ha subrayado.

En torno a la polémica de los másteres, Mestre se ha mostrado dolida "como rectora, profesora e investigadora universitaria" por que casos puntuales, centrados en una universidad [la Rey Juan Carlos] se intente generalizar al resto", ha declarado.

"Cada curso se leen una gran cantidad de trabajos de fin de grado (TFG) y trabajos fin de master (TFM) y las universidades tenemos unos procedimientos muy rigurosos de control de la investigación y de los trabajos que se publican", ha enfatizado Mestre.

No a elecciones anticipadas

Sobre la actualidad política, Puig ha sido interpelado por la entrevista que el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ofreció la noche del domingo a La Sexta, y se ha mostrado contrario a un adelanto electoral en España.

"Me gustaría que no hubiese una convocatoria rápida de elecciones, sino que hubiera estabilidad, porque eso nos ayudaría a todos", ha asegurado poco antes de participar en el acto universitario. Según el presidente valenciano, "la convocatoria de elecciones nunca se puede descartar, sobre todo, en situaciones como la que vive el Gobierno de España, de cierta precariedad en el ámbito del legislativo".

No obstante, ha destacado que semana a semana se van aprobando decretos ley y "se está avanzando" y cree que "hay una base de acuerdo con Podemos" suficiente para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Según Puig, la Generalitat y los ayuntamientos han vivido en los últimos tres años una situación "muy complicada" porque no han tenido "interlocutor realmente con el Gobierno de España, que no atendía nuestros intereses".

Tras esa "orfandad", ha proseguido Puig, ahora "por lo menos hay una buena comunicación" y le gustaría pasar de ahí a "sentar algunos de los hechos definitivos para cambiar el paradigma de relación".