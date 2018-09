La universidad admite que el instituto del ‘caso máster’ funcionaba sin control desde 2006

El rector de la URJC, Javier Ramos, decidió intervenir el IDP y colocó al frente del mismo al profesor Acosta, que dice que se vio "sobrepasado" al aterrizar en el instituto para investigar las presuntas irregularidades. La instructora le instó a explicar cómo la universidad había tenido tantas dificultades para colaborar con el juzgado —dijo, por ejemplo, que no tenía ciertos documentos y después aparecieron—. Y Acosta respondió que tuvo que inspeccionar personalmente todos los despachos, que a veces no sabía la relevancia de lo que hallaba, que no recibió órdenes del rector para hacer un inventario de lo que allí había y que asumió toda la gestión. "He estado absolutamente solo", añade, antes de contar que Ramos lo puso "para lanzar el mensaje de que quería hacer una limpieza" en el centro.