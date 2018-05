La rectora de la Universitat de València reclama una mejor financiación universitaria

Faltaban unos minutos para el inicio del acto institucional para su investidura y Mavi Mestre, la primera rectora de la Universitat de València, se ha pronunciado sobre la sentencia de La Manada. "Mi primer sensación fue de indignación y yo respeto las leyes y el poder judicial, pero soy psicóloga y desde la Psicología creo que debe de valorarse los estados emocionales, en este caso de la víctima", ha dicho la rectora a preguntas de los periodistas.

"Decir que no ha habido oposición cuando esa victima está en una situación de inferioridad tremenda, cinco personas contra ella... La situación puede provocar un estado de pánico real que bloquea a la persona", ha defendido la primera rectora que la UV tiene en sus más de 500 años de historia.

Mestre ha puesto un ejemplo: "Si me atracan con una navaja, les doy todo lo que llevo. ¿Significa eso que estoy consintiendo que me atraquen? No, estoy con miedo y solo pienso en que no me hagan daño. Creo que es importante esa dimensión psicológica y evaluar el estado emocional de la víctima". La rectora ha insistido en que no puede tolerarse ningún tipo de abuso de poder y de fuerza. "Tolerencia cero", ha declarado.