JxCat y ERC apuntan ahora a Artadi como posible sustituta de Puigdemont

Las negociaciones entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP para formar gobierno en Cataluña han avanzado de manera notable las últimas horas y apuntan a un relevo en la presidencia de la Generalitat. El nombre de Elsa Artadi, mano derecha del expresidente Carles Puigdemont, ha generado consenso para presidir la institución entre las partes negociadoras, aunque el pacto final depende del papel que se le reserve precisamente a Puigdemont. La intención de Junts per Catalunya es que el expresidente siga gobernando de facto desde su refugio de Bruselas, donde está huido de la justicia desde el pasado mes de noviembre.

Fuentes próximas a la negociación han apuntado este jueves que el acuerdo está “muy cerca” y que el nombre de Artadi genera consenso pero, mientras Junts per Catalunya da por hecho el pacto final, ERC apunta que “todavía no es inminente”. En unas jornadas con mucha confusión, en las que los acuerdos y desmentidos se suceden continuamente, estas fuentes explican que los dos partidos trabajan ahora en la fórmula para intentar visualizar que la dirección política del Gobierno la tendrá Carles Puigdemont aunque el Parlament no le pueda investir formalmente por su situación jurídica y su condición de prófugo de la Justicia. La emisora Rac1 ha dado prácticamente por cerrado el acuerdo esta mañana. Sin embargo, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado no tener constancia de que Junts per Catalunya haya puesto otro nombre encima de la mesa, pero ha añadido que en caso de que se proponga a otro candidato para la investidura "seguro que no será un problema" para la formación. "Aún estamos trabajando intensamente para conseguir el acuerdo", ha añadido.

La fórmula para lograr que Puigdemont pueda seguir moviendo los hilos de la política catalana se basaría en darle a Puigdemont un cargo más o menos simbólico como presidente del llamado Consejo de la República. Este ente, que ahora no existe, podría ser creado a través de una reforma de la ley de la Presidencia y del Gobierno de la Generalitat. La discrepancia entre los dos partidos es si esta reforma se puede hacer por la vía exprés –que será impugnada con toda probabilidad por parte de la oposición- o si se hace por la vía ordinaria, lo que retrasaría la creación de este organismo. Una tercera vía sería darle a este organismo un carácter puramente simbólico para dificultar impugnaciones ante el Tribunal Constitucional. Esta es la vía favorita de Esquerra Republicana.

Paralelamente a este reconocimiento Junts per Catalunya quiere que el Parlament apruebe una propuesta de resolución en la que se condene la aplicació del artículo 155 de la Constitución y se defienda la "legitimidad" de Puigdemont y sus exconsejeros para seguir mandando sobre la Generalitat.

Si este último principio de acuerdo llega a buen puerto Puigdemont sería objeto de un acto de reconocimiento por parte de una asamblea de cargos electos independentistas en Bélgica para intentar darle una pátina de legitimidad a su posición. Con ello su equipo busca transmitir la imagen de que sigue siendo el presidente legítimo por más que ya no lo sea. Las negociaciones continuarán durante el día de hoy para formar un gobierno que será paritario entre Junts per Catalunya y ERC.