El ‘pinyol’ de la lista de Puigdemont

La llamada lista del president también ha sido el palacio de invierno para los críticos de la actual dirección del PDeCAT, un movimiento llamado Moment Zero. Conformado por los ex miembros de las Juventudes Nacionalistas de Cataluña, ya crecidos y sin reparos hacia la independencia, fracasaron en su intento de hacerse con el control del partido en el último congreso. Además sienten que la coordinadora Marta Pascal no abraza lo suficiente la renovación. Incluso llegaron a plantear la necesidad de fundar un nuevo partido. Son figuras con trayectoria y que han ocupado cargos discretos pero de gran influencia como jefaturas de gabinetes en los últimos Governs. Y, en algunos casos, su lealtad a Puigdemont ha quedado en duda aunque no han dudado en escribir argumentarios o preparar debates para Junts per Catalunya. El caso más paradigmático es el Jordi Cuminal, jefe de campañas como la de Francesc Homs. Cuando Puigdemont se preparaba para anunciar elecciones —que descartó— , Cuminal anunció en Twitter que se dejaba el partido y renunciaba al escaño. Dejó a Puigdemont en evidencia.