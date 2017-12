La ‘marca Puigdemont’ pasa por encima del PDeCAT

Artur Mas y Marta Pascal durante el “consell nacional” en la sede del PDeCAT. Joan Sanchez / efe

El tirón electoral de Carles Puigdemont, que permitió a la antigua Convergència liderar el independentismo catalán, ha arrollado a la marca del PDeCAT. La coordinadora general de la formación, Marta Pascal, este viernes revindicó el papel de su partido en la victoria de Junts per Catalunya. “Surge del seno el PDeCAT”, afirmó. Pascal, que deberá lidiar con un grupo parlamentario repleto de independientes que solo deben obediencia a Puigdemont, admitió, de cara a próximos comicios, que se plantea repetir la fórmula de Junts per Catalunya.

El anuncio de Puigdemont desde Bruselas de que estaba dispuesto a presentarse para presidente de la Generalitat pilló de sorpresa al PDeCAT, que pretendía estrenarse en unos comicios con sus siglas y un programa de centro liberal. La cúpula de la formación que coordina Pascal finalmente accedió a que el expresidente confeccionara una lista repleta de independientes en la que el PDeCAT quedó prácticamente diluido después de fracasar en su intento de una lista única independentista. Pascal se refirió este viernes a esa “generosidad” del PDeCAT.

Durante la campaña, además, el presidente cesado se rodeó de los miembros más beligerantes de la formación. Es el caso de Jordi Cuminal, diputado de Junts per Sí en la anterior legislatura. El pasado 26 de octubre, cuando trascendió que Puigdemont iba a renunciar a la declaración de independencia y a convocar elecciones, como le aconsejaba el ala moderada del PDeCAT, Cuminal aseguró a través de su cuenta de Twitter que no compartía la decisión. “Renuncio a mi acta de diputado y me doy de baja del PDeCAT”, sostuvo. Sin embargo, Cuminal ha acabado formando parte del núcleo duro de la campaña de Puigdemont y, de hecho, asesoró al exconsejero Josep Rull en el segundo debate televisivo de la contienda.

La distancia entre la cúpula del PDeCAT y Puigdemont fue palpable durante la campaña. El presidente del partido y exjefe del Ejecutivo catalán, Artur Mas, solo participó en el mitin de Bruselas. Pero ni la vicepresidenta Neus Munté ni Pascal hablaron en los actos principales. Fuentes de la formación insisten, no obstante, en que el PDeCAT sí se volcó en decenas de eventos secundarios que se fueron realizando y en llenar los mítines centrales de Junts per Catalunya, por lo que reivindican la victoria de Puigdemont como propia.

Aun así, el partido ha tenido que rendirse al hecho de que Puigdemont ha sido capaz de hacer añicos todas las encuestas, que le auguraban una tercera posición que incluso amenazaba el PSC y la pérdida definitiva de la hegemonía del nacionalismo catalán. En lugar de eso, el presidente cesado consiguió conservar el liderazgo del independentismo con 34 escaños al lograr que calara entre el electorado del interior de Cataluña casi el único mensaje en el que se basó su campaña: “Las elecciones no son para elegir presidente, sino para su restitución”.

Mayoría de independientes

Muchos alcaldes de la formación han visto en Junts per Catalunya una fórmula para replicar en próximos comicios, de modo que se ha registrado ya con el nombre de varias localidades. Este viernes Pascal admitió que esa plataforma ha resultado ser un “buen instrumento”. “No renunciaremos a usarla en otras circunstancias”, afirmó la coordinadora general del partido.

Sin embargo, el partido debe afrontar ahora cómo manejar un grupo parlamentario repleto de independientes. Si bien Pascal afirmó antes de la campaña que este se controlaría desde el PDeCAT, lo cierto es que de los 34 diputados apenas una quincena militan en la formación. Y eso teniendo en cuenta a los que están en Bruselas o en prisión preventiva. El resto del grupo estará formado por independientes que solo se deben a Puigdemont. Por ello, la formación espera que el grupo esté coordinado por miembros del partido.

Pascal, que este viernes reunió a su ejecutiva y a los principales representantes del partido para analizar la victoria de Puigdemont, afirmó que Junts per Catalunya y el PDeCAT no son “dos almas”, sino que forman parte de un único “espacio político ganador” ubicado en el “centro” del espectro ideológico.